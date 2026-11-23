Cão farejador da PF em Pernambuco se aposenta após seis anos na detecção de explosivos
Após quase seis anos atuando em vistorias antibombas, cão policial passa o bastão para a cadela Ronda em solenidade no Recife
Publicado: 23/11/2026 às 12:19
Cão Apache se aposenta da Polícia Federal (Foto: Divulgação/Polícia Federal)
O cão policial Apache foi homenageado durante a solenidade do Dia do Policial Federal, na última segunda-feira (16), no Centro de Treinamento Operacional da Superintendência Regional da PF, no Recife. O pastor-alemão, especializado na detecção de explosivos, foi aposentado após quase seis anos de atuação na Polícia Federal em Pernambuco.
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Ao longo de sua jornada, Apache participou de vistorias antibombas para a segurança de autoridades, incluindo o presidente da República e ministros de Estado. Entre as operações de destaque estão a varredura na Arena de Pernambuco, antes de uma partida entre as seleções femininas do Brasil e da Argentina, e o atendimento a uma ocorrência de ameaça de bomba no voo G3 1774, da Gol, que fazia a rota entre Guarulhos (SP) e Fernando de Noronha (PE).
Com a aposentadoria de Apache, a cadela Ronda, também da raça pastor-alemão, assume as funções na detecção de explosivos. A troca garante a continuidade do trabalho especializado do Canil da Polícia Federal em Pernambuco, unidade responsável pelo apoio a operações policiais e ações preventivas de segurança.