Estado tem temperatura máxima de 40ºC; Inmet alerta para baixa umidade
Esse é um dos efeitos do super El Niño, que está deixando os moradores de todas as regiões com a sensação de que estão "derretendo"
Publicado: 23/11/2026 às 10:37
Mapa mostra regiões com alerta de baixa umidade do ar (INmet)
Os termômetros de Pernambuco vão bater a marca dos 40 graus centígrados, segundo a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Esse é um dos efeitos do super El Niño, que está deixando os moradores de todas as regiões com a sensação de que estão “derretendo”.
Nesta segunda (23), a Apac informou que a marca dos 40ºC será registrada no Sertão pernambucano. A previsão é a mesma para a terça (24), no São Francisco e nas demais áreas sertanejas.
No Agreste, os termômetros vão marcar 38ºC nesta segunda e na terça. Na Zona da Mata Sul, nesta segunda, a máxima é de 37ºC, e de 36ºC, na terça.
Na Mata Norte, terá máxima de 36ºC nesta segunda e 35ºC, na terça. No Grande Recife, a máxima desta segunda é de 35ºC, e 34ºC, na terça.
Baixa umidade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez alerta, nesta segunda, de baixa umidade relativa do ar em boa parte do interior pernambucano. O aviso vale até a quarta (25).
A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% - o percentual ideal para o conforto humano deve ficar entre 40% e 60%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Instruções
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Águas Belas
- Alagoinha
- Araripina
- Arcoverde
- Buíque
- Cabrobó
- Caetés
- Calumbi
- Capoeiras
- Carnaíba
- Dormentes
- Exu
- Flores
- Iguaracy
- Inajá
- Ingazeira
- Ipubi
- Lagoa Grande
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Itacuruba
- Poção
- Quixaba
- Salgueiro
- Saloá
- Sanharó
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São Bento do Uma
- São José do Belmonte
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaratu
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Venturosa
- Verdejante