Esse é um dos efeitos do super El Niño, que está deixando os moradores de todas as regiões com a sensação de que estão "derretendo"

Mapa mostra regiões com alerta de baixa umidade do ar (INmet)

Os termômetros de Pernambuco vão bater a marca dos 40 graus centígrados, segundo a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Esse é um dos efeitos do super El Niño, que está deixando os moradores de todas as regiões com a sensação de que estão “derretendo”.

Nesta segunda (23), a Apac informou que a marca dos 40ºC será registrada no Sertão pernambucano. A previsão é a mesma para a terça (24), no São Francisco e nas demais áreas sertanejas.

No Agreste, os termômetros vão marcar 38ºC nesta segunda e na terça. Na Zona da Mata Sul, nesta segunda, a máxima é de 37ºC, e de 36ºC, na terça.

Na Mata Norte, terá máxima de 36ºC nesta segunda e 35ºC, na terça. No Grande Recife, a máxima desta segunda é de 35ºC, e 34ºC, na terça.

Baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez alerta, nesta segunda, de baixa umidade relativa do ar em boa parte do interior pernambucano. O aviso vale até a quarta (25).

A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% - o percentual ideal para o conforto humano deve ficar entre 40% e 60%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Instruções



Beba bastante líquido.



Evite desgaste físico nas horas mais secas.



Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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