Brasil x Argentina: Veja como chegar à Arena de Pernambuco de transporte público

Linha especial de ônibus ligará o Terminal Integrado Cosme e Damião ao estádio para o amistoso da Seleção Brasileira Feminina

Jogadoras da Seleção Brasileira durante treino na Arena (Sandy James/DP Foto)

Os torcedores que vão acompanhar o amistoso entre Brasil e Argentina, nesta terça-feira (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, contarão com uma operação especial de transporte público organizada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte.

A principal opção será a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela Mobibrasil, que fará a ligação direta entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e o estádio.

A operação terá início às 18h, duas horas e meia antes da partida. Os ônibus circularão conforme a programação definida pela fiscalização do Grande Recife.

Valor da passagem e pagamento

A tarifa será de R$ 4,50, correspondente à Tarifa A. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou com qualquer cartão VEM. A operação não terá gratuidades nem abatimentos tarifários.

Os passageiros também deverão utilizar as pulseiras distribuídas para o serviço. A orientação é procurar a equipe responsável no Terminal Integrado Cosme e Damião antes do embarque.











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Como chegar

Quem sair de outras áreas do Grande Recife poderá utilizar o metrô até a Estação Cosme e Damião e, de lá, embarcar na linha especial de ônibus para a Arena de Pernambuco.

A recomendação é planejar o deslocamento com antecedência, considerando o tempo de embarque e chegada ao estádio antes do início da partida.