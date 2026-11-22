Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (22) nas proximidades de Porto de Galinhas

Acidente ocorreu nas proximidades de Porto de Galinhas, em Ipojuca (Reprodução/Gazeta Pernambuco)

Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na madrugada deste domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul. O automóvel Toyota SW4 preto em que as vítimas estavam saiu da pista e colidiu contra uma árvore nas proximidades no trecho da via que liga Porto de Galinhas a Serrambi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada para atender à ocorrência e mobilizou três viaturas, sendo duas de resgate e uma de salvamento. Ao chegarem ao trecho do acidente, os bombeiros realizaram o trabalho de "desencarceramento" e confirmaram o óbito de três mulheres e um homem ainda no local.

As vítimas fatais foram identificadas como Beatriz Acioli, David Melo, Shelda Macedo e Fernanda Eloi. Uma quinta ocupante do veículo, identificada como Natália Lins Peixoto Recco, sobreviveu à colisão.

Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, de acordo com a Polícia Militar, foi encaminhada para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

"Após a conclusão dos trabalhos, a ocorrência foi encerrada pelo CBMPE, ficando os procedimentos posteriores sob responsabilidade dos demais órgãos competentes", detalhou a corporação.



A Polícia Civil registrou o caso como acidente de trânsito com vítima fatal. A investigação ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Ipojuca.