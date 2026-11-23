Shelda Machado tinha 25 anos e faleceu na véspera de seu aniversário de 26. (Foto: Reprodução/Instagram )

A cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, moradora de Bezerros, no Agreste pernambucano, é uma das vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.



O velório será realizado no Bom Pastor, ao lado da Estação da Cultura, em Bezerros. A partir das 10h, será realizada uma missa de corpo presente no próprio espaço do velório. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério de Santo Amaro.



A Prefeitura de Bezerros e o Conselho Regional de Odontologia (CRO), prestaram homenagem em suas redes socias. Shelda estava dentro do automóvel Toyota SW4 preto em que as vítimas estavam. Eles estavam em uma festa em Maracaípe e segundo informações preliminares iam para outra festa, quando o carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore nas proximidades no trecho da via que liga Porto de Galinhas a Serrambi.



A Prefeitura de Bezerros, publicou em suas redes sociais uma nota lamentando pelo falecimento da jovem. “Shelda era dentista, uma jovem sonhadora, alegre, carismática, cheia de vida e que, ao longo de sua trajetória, colecionou momentos de admiração, carinho, amor, respeito e amizade com todos que a conheceram. Shelda era familiar de alguns dos integrantes do Grupo Cultural Batalhão 44. Aos familiares e amigos, a Prefeitura de Bezerros expressa os mais sinceros votos de pesar e solidariedade.”



O grupo no qual a Prefeitura se refere é o de Bacamarteiros de Bezerros.



O Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE), também publicou nota de pesar pelo falecimento da cirurgiã-dentista . Na publicação o órgão diz que ela era natural de Caruaru e residente em Bezerros, e formada em Odontologia pela ASCES-UNITA, em Caruaru.



“Neste momento de profunda tristeza, o CRO-PE expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto para enfrentar esse momento. Que as boas lembranças e o carinho de todos que fizeram parte de sua história permaneçam vivos”.

As outras vítimas fatais são: Beatriz Acioli, David Melo e Fernanda Eloi. Uma quinta ocupante do veículo, identificada como Natália Lins Peixoto Recco, sobreviveu à colisão e foi levada para o Hospital Dom Helder Câmara.