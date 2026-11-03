Acidente envolvendo dois caminhões e van do TFD deixa sete pessoas feridas na BR-232

Colisão aconteceu no Curado, no Recife, na manhã desta segunda-feira (3); van transportava pacientes de São Bento do Una, no Agreste

Sete pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças (Foto: Divulgação/PRF)

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma van que transportava pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deixou sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (3). A colisão aconteceu por volta das 5h, no km 7 da BR-232, no bairro do Curado, no Recife, no sentido capital. A van vinha do município de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações preliminares, o pneu de um dos caminhões, que estava carregado de melancias, teria estourado. Um segundo caminhão, que transportava legumes, teria tentado desviar e acabou colidindo com a van que fazia o transporte dos pacientes. Com o impacto, a van tombou e foi arrastada por alguns metros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os sete feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para unidades de saúde.

Os três motoristas envolvidos na ocorrência realizaram o teste do bafômetro, e os resultados foram normais.

A PRF permanece no local orientando o trânsito. Ainda segundo a corporação, os veículos estão junto ao meio-fio, e a rodovia segue liberada, mas apresenta trânsito lento.