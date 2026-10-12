Colisão entre veículos deixa mulher e duas crianças feridas em Boa Viagem, no Recife

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas receberam primeiros socorros e foram encaminhadas para uma unidade de saúde

Samu auxiliou no socorro às vítimas da ocorrência (Arquivo/DP)

Uma colisão entre dois veículos de passeio deixou uma mulher e suas duas filhas feridas na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atendimento pré-hospitalar das três vítimas foi realizado com o apoio do Samu e de um médico que passava pelo local.

Depois dos primeiros socorros, elas foram encaminhadas a uma unidade de saúde. O sinistro também envolveu um homem, que estava no outro carro.

Ele, contudo, recusou atendimento das equipes. Quatro viaturas dos bombeiros foram empregadas na ocorrência.