Acidente com caminhão em Pombos deixa trânsito lento na BR-232
Motorista teria perdido o controle do veículo e se chocado nas rochas. Parte da carga de milho caiu na pista
Publicado: 16/11/2026 às 11:23
Carga de milho ficou espalhada na rodovia (Foto: Divulgação/PRF)
Um acidente envolvendo um caminhão carregado de milho está deixando o trânsito mais lento na BR-232, no município de Pombos, na Zona da Mata Sul do estado. Por volta das 7h30, no km 64 o caminhão se chocou com as rochas que ficam nas margens da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), “a suspeita é de que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista, atingiu rochas às margens da rodovia e ficou parado junto ao acostamento”.
Ainda segundo a corporação, o motorista ficou ferido e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.
A faixa da direita da rodovia está interditada, pois parte da carga de milho do caminhão derramou sobre a pista.