Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, uma alta de 6,84% na comparação anual

CTTU realizou ação educativa voltada aos motociclistas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostram que Pernambuco contabilizou 1.547 vítimas fatais em ocorrências de trânsito entre janeiro e outubro de 2026, uma média de cinco mortes por dia. O resultado representa uma alta de 6,84% em relação ao mesmo período de 2025.

Outubro foi o mês com maior número de vítimas neste ano, com 200 registros. Em setembro foram 158 mortes, enquanto julho contabilizou 157. Janeiro teve 154 registros e agosto, 148.



A maioria das vítimas era do sexo masculino: 1.313 homens, contra 230 mulheres. Em quatro ocorrências, o sexo não foi informado.



Recife aparece na primeira posição entre os municípios pernambucanos, com 172 mortes no período. Na sequência estão Petrolina, com 79; Caruaru, com 63; Jaboatão dos Guararapes, com 42; e Paulista, com 30.



O uso do celular enquanto pilota, a circulação em alta velocidade entre os carros e a pressa para chegar ao destino estão entre os comportamentos que preocupam os órgãos de trânsito.



Para alertar sobre os riscos dessas práticas, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizou, nesta quinta-feira (19), uma ação educativa voltada aos motociclistas, com distribuição de panfletos e orientações sobre segurança viária.



Durante a atividade, a autarquia também apresentou dados contabilizados sobre as mortes no trânsito da capital. Segundo o coordenador de Trânsito da CTTU, Luciano Cavalcanti, houve uma redução de 4,8% nos registros, passando de 143 para 140 mortes na comparação entre 2024 e 2025. Apesar da queda, ele destacou que os números ainda são expressivos e que a participação dos condutores é fundamental para ampliar a redução.



“Hoje é uma ação educativa com foco no motociclista. Procuramos transmitir orientações a respeito dos cuidados que eles devem ter para que se tenha uma condução mais segura e responsável, cuidando não só dele, mas de todos os usuários da via”, explicou.



Trabalhadores de aplicativo



Um dos principais alertas da autarquia é direcionado aos motociclistas que trabalham por aplicativos. De acordo com o coordenador de Trânsito da CTTU, Luciano Cavalcanti, parte desses condutores aceita solicitações de serviço enquanto ainda está em movimento, utilizando o celular durante a pilotagem.



“Muitas vezes eles recebem a solicitação de serviço e não param em um local seguro para poder aceitar. Em movimento mesmo, ficam manuseando esse aparelho telefônico, aumentando as possibilidades de se desenvolver um sinistro”, afirmou.



A recomendação é interromper o deslocamento em um local permitido e seguro antes de utilizar o aparelho. O coordenador também chamou atenção para a circulação de motocicletas entre os veículos, conhecida como corredor. Embora a legislação não proíba especificamente essa prática, ele orienta que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade.



“É de extrema importância que, ao passar nesses espaços, ele tenha a atenção redobrada. Reduzir a velocidade, observar a frente de veículos de grande porte e verificar se não há pedestre passando. Nesse momento, alguém pode, por exemplo, abrir uma porta e, dependendo da velocidade, ele não vai ter tempo para reagir”, alertou.



A CTTU também mantém o programa Piloto Seguro, realizado mensalmente em parceria com a Honda. A iniciativa oferece gratuitamente cursos de pilotagem e orientações sobre segurança, manutenção dos veículos e condução responsável.



Condutores destacam importância da orientação



Quem passou pela ação também reconheceu a importância das abordagens educativas. O supervisor de operações Tony Anderson, de 33 anos, que trabalha com transporte por aplicativo para complementar a renda, afirmou que a conscientização pode ajudar a evitar acidentes e fazer com que as informações sejam compartilhadas entre os próprios motociclistas.

“São inúmeros os acidentes, então essa conscientização é muito importante para mim e para os companheiros. Temos que repassar essas informações”, afirmou.



O eletricista Agrimário Ramos Batista, de 59 anos, também aprovou a iniciativa. Motociclista há vários anos, ele destacou a pressa como um dos comportamentos que aumentam os riscos nas ruas e observou que os condutores mais jovens precisam estar atentos às orientações.



“É importante para a nossa educação e segurança. A gente vê muita coisa no trânsito. A questão da pressa, todo mundo está sempre querendo chegar a algum lugar mais rápido”, comentou.





