Após período de transição, concessionária assume os serviços e cerca de 8 milhões de pernambucanos serão atendidos

Mais de 12 mil ordens de serviço executadas no Estado, segundo a Aqua Pernambuco (Ed Machado/Divulgação)

A partir desta segunda-feira (23), cerca de 8 milhões de pernambucanos passam a contar com a Aqua Pernambuco na operação dos serviços de distribuição de água e coleta a tratamento do esgotamento sanitário em 151 municípios e Fernando de Noronha. A mudança ocorre após uma fase de transição que, segundo a concessionária, já resultou em mais de 12 mil ordens de serviço executadas no Estado.

A nova operação terá cinco regionais e 19 polos, distribuídos entre a Região Metropolitana do Recife, as Zonas da Mata Norte e Sul, o Agreste e o Sertão. A estrutura foi montada para manter equipes de operação e engenharia próximas dos municípios atendidos, com atuação em serviços como reparos de vazamentos, manutenção de redes e recuperação de tubulações.

Segundo a concessionária, mais de 40 profissionais também foram distribuídos pelos polos para atuar na comunicação direta com moradores e comerciantes. A equipe social deverá ainda informar previamente sobre obras e manutenções, apresentar os cronogramas e orientar a população sobre eventuais intervenções nas ruas.

Obras começaram antes da virada

Durante a operação assistida, a Aqua realizou intervenções em todas as regiões da área de concessão. Nesse período também foram iniciadas 14 obras de ampliação da rede de água em municípios da RMR e do interior.

Na Região Metropolitana, quatro Estações Elevatórias de Água Tratada receberam intervenções. Ao todo, foram instalados também 12 novos conjuntos motobomba nas unidades Socorro-Sucupira e Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e Pintor Agenor e Dois Irmãos, no Recife.

O pacote de obras também incluiu a substituição de transformadores a óleo, além da instalação de seis novos quadros elétricos de distribuição e seis centros de controle de motores. Segundo a concessionária, os equipamentos permitem isolar falhas sem desligar toda a estação e ajustar o bombeamento de acordo com a demanda, com redução do consumo de energia.



No Ibura, na Zona Sul do Recife, dois dos três reservatórios da Estação Elevatória Pintor Agenor passam por recuperação estrutural interna e externa. A previsão da Aqua é reduzir em cerca de 18 mil metros cúbicos por ano a perda de agua. A unidade também poderá transferir água de um reservatório para outro, permitindo que futuras limpezas e manutenções sejam realizadas sem interromper o fornecimento.

Agreste concentra maior volume de atendimentos

No Agreste, foram executadas mais de 10 mil ordens de serviço durante a fase de transição. Caruaru concentrou cerca de 3,5 mil registros. Entre os trabalhos realizados estão manutenção das redes, reforço do abastecimento por caminhões-pipa, repavimentação de vias e atuação de operadores nos sistemas locais.

A cidade também receberá novas obras já nos primeiros dias da operação. No bairro das Rendeiras, duas frentes de trabalho serão iniciadas para implantação e regularização do sistema de abastecimento. O projeto prevê mais de 7,6 quilômetros de novas tubulações e 1.790 ligações domiciliares.

Os trabalhos têm previsão de conclusão para março de 2027. De acordo com a concessionária, as intervenções devem ampliar a distribuição de água, reduzir perdas e melhorar a pressão e a regularidade do abastecimento no bairro.

No Sertão, o balanço da fase preparatória registra cerca de 2,3 mil ordens de serviço concluídas. Os atendimentos incluíram reparos de vazamentos, abastecimento por caminhões-pipa, verificações relacionadas à falta de água e instalaçaão de novas ligações e ramais.



“Nossas equipes já têm domínio total do território da nossa área de atuação e conhecem a fundo os desafios de cada região. Nós começamos a construir um novo ciclo para o saneamento de Pernambuco, do Litoral ao Sertão”, afirma Sérgio Trentini, diretor-presidente da Aqua Pernambuco.

Atendimento terá novos canais

Com o início da operação, os moradores também terão novos canais para solicitar serviços e buscar informações. O WhatsApp (0800 772 0001) terá atendimento automatizado e opção de videochamada com atendente em tempo real. A empresa também disponibilizará uma Agência Virtual pelo aplicativo e pelo site da Aqua Pernambuco.

O atendimento presencial, por sua vez, será ampliado. Segundo a concessionária, serão mais de 300 pontos físicos disponíveis nos municípios atendidos, incluindo unidades dos Correios.

As faturas também passarão a ter a identidade visual da Aqua Pernambuco. A matrícula utilizada pela Compesa será substituída por um novo código de identificação, impresso em destaque. Os pagamentos continuarão disponíveis por Pix, código de barras e débito automático, inicialmente para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.