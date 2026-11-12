Concessionária Aqua promete combater desperdício de água para reduzir rodízios em Pernambuco

Sérgio Trentini, CEO da Acqua (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A redução das perdas de água na rede de distribuição deve ser uma das prioridades da Aqua Pernambuco no início da operação em Pernambuco. A concessionária pretende investir na recuperação de tubulações e modernização de sistemas de bombeamento para diminuir o desperdício e, consequentemente, ampliar a quantidade de água disponível nas torneiras da população. A empresa começa a operar no estado no próximo dia 23 de novembro, atendendo cerca de 8 milhões de pessoas.

Segundo o diretor-presidente da Aqua Pernambuco, Sérgio Trentini, o edital da concessão aponta índices de perdas entre 48% e 50%. Para enfrentar o problema, a empresa pretende concentrar parte dos primeiros investimentos na estrutura que já existe, com intervenções em equipamentos e redes de abastecimento.

“O que vamos buscar fazer neste primeiro ano do processo é investir bastante no sistema existente da Compesa. Entendemos que há melhorias a serem feitas. É possível instalar mais bombas, manter bombas reservas, trocar painéis elétricos e instalar sistemas de geradores para que, em caso de queda de energia, o equipamento entre em funcionamento.”

A estratégia também prevê a identificação de tubulações antigas que apresentam rompimentos frequentes e a programação de substituições.

De acordo com o diretor-presidente, a agilidade no atendimento aos vazamentos terá impacto nos custos da concessionária, já que a empresa será responsável por comprar a água potável produzida pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e revendê-la à população.

A expectativa é que a redução do desperdício, associada ao aumento da produção de água previsto pelo governo estadual, permita ampliar a distribuição e diminuir os rodízios de abastecimento. A produção e o tratamento da água continuarão sob responsabilidade da Compesa na maior parte dos municípios atendidos pela concessão. Já a Aqua ficará encarregada da distribuição, da coleta e do tratamento de esgoto, além da gestão comercial e do relacionamento com os consumidores.

O contrato prevê R$ 15,4 bilhões em investimentos ao longo dos 35 anos de concessão. Desse total, aproximadamente 80% deverão ser aplicados até 2033, prazo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento para a universalização dos serviços. A meta é alcançar 99% de cobertura no abastecimento de água potável e 90% na coleta e no tratamento de esgoto.

Para o primeiro ano de operação, a previsão apresentada por Sérgio Trentini é de R$ 650 milhões em investimentos, destinados à recuperação e à melhoria dos sistemas existentes, automação, controle operacional e expansão de trechos da rede de abastecimento.

A empresa já realiza intervenções em pontos do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Também estão em andamento melhorias nas estações elevatórias do Recife e de Jaboatão, com o objetivo de aumentar a confiabilidade operacional.

Além de reduzir as perdas físicas, a concessionária pretende combater ligações clandestinas, substituir hidrômetros e atualizar os cadastros dos consumidores durante o primeiro ano.

Atendimento ao consumidor

A partir de 23 de novembro, a Aqua também assumirá a gestão comercial dos serviços e as contas passarão a ser emitidas com a identidade visual da concessionária a partir de dezembro. Os débitos referentes ao consumo anterior ao início da operação, entretanto, continuarão sob responsabilidade da Compesa.

A empresa promete disponibilizar mais de 300 pontos físicos de atendimento, incluindo lojas, unidades próprias, pontos de atendimento e agências dos Correios. Entre as novidades anunciadas está a possibilidade de realizar videochamadas com atendentes pelo celular, além dos serviços oferecidos pelo aplicativo, pela agência virtual e pelo WhatsApp.

O atendimento digital estará disponível pelo número 0800 772 0001, que também funcionará como canal telefônico. Os consumidores poderão consultar faturas, comunicar vazamentos e solicitar serviços.

A mudança de cadastro será automática, com preservação do histórico dos imóveis. Posteriormente, equipes identificadas da concessionária visitarão as residências para atualizar os dados dos usuários. A Tarifa Social será mantida, segundo a empresa, sem alterações nas condições de proteção às famílias beneficiárias.

