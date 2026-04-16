Com investimento de mais de R$ 72 milhões, estado autoriza início da 1ª etapa da Adutora do Agreste

Autorização foi assinada, nesta quinta (16), em evento no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Recife. Meta é beneficiar 200 mil pessoas, segundo estimativas do estado

Solenidade aconteceu, nesta quinta (16), no Recife (Thaty Lucena/DP)

O Governo de Pernambuco autorizou, nesta quinta-feira (16), o início da primeira etapa dos lotes da Adutora do Agreste, que abastecidas por meio da transposição do Rio São Francisco.

A intervenção, que faz parte do programa Caminho das Águas, deve beneficiar cerca de 200 mil pernambucanos na região.

Com investimentos de mais de R$ 72 milhões, recursos majoritariamente federais do Novo PAC.

A primeira etapa das obras é referente aos lotes 3B (Buíque/Iati) e 5E (São Caetano/Cachoeirinha). A expectativa é de que os lotes comecem a operar em julho de 2027.

Além da autorização das obras da Adutora do Agreste, o governo do estado anunciou a entrega de 43 sistemas de dessalinização para ampliar o sistema de acesso à agua potável por meio do Programa Água Doce. Essa a ampliação do abastecimento hídrico chegará a municípios rurais do Agreste e Sertão como Águas Belas, Alagoinha, Caetés, Capoeiras, Iati, Manari, Paranatama, Pedra e Riacho das Almas.

Participaram dos anúncio no Palácio do Campo das Princesas, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional. Além de secretários do estado e prefeitos dos municípios beneficiados.

