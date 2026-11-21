Coordenador geral do Samu Metropolitano Recife explica o que fazer para melhorar hidratação e quais sinais despertam preocupação

Temperaturas elevadas representam riscos à saúde e podem aumentar a mortalidade durante períodos de calor extremo (Foto: Isabella Fabricio/DP)

Com a previsão do aumento da sensação térmica em até 3ºC e de mais de mil mortes até março de 2027 por conta do calor em Pernambuco, a população deve estar atenta, sobretudo aos idosos e crianças. O alerta é do coordenador geral do Samu Metropolitano Recife, Leonardo Gomes.

“É importante que as pessoas se hidratem mais, prestem muita atenção nos idosos e nas crianças. Esse público deve sofrer muito mais com os efeitos da onda de calor. Então ter cuidado em reforçar a alimentação saudável, prestar atenção se aquela criança está um pouco mais lenta, se o idoso está mais sonolento”, ensina o profissional em vídeo publicado neste sábado (21) no perfil da Secretaria de Saúde do Recife no Instagram.

Segundo o coordenador geral, a hidratação deve ser feita mesmo sem sede, pois “esperar pela sede é o primeiro sinal da desidratação”. Ele indica que beber acima de dois litros de água por dia “é o que vai preservar a sua saúde e fazer com que você não sofra com os fenômenos do El Niño no nosso país”.

Ainda de acordo com Gomes, é necessário prestar atenção na cor da urina e na sudorese excessiva. “(É preciso analisar) A cor do seu xixi, se tá muito escuro, se você tá suando bastante, se sua vista começa a ficar mais escura. São sinais de queda de pressão e desidratação”, explica.

Calor em evidência

Em entrevista recente ao Diario de Pernambuco, o meteorologista Romilson Ferreira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), explicou que o estado atravessa seu período naturalmente mais seco, que se estende de agosto a novembro, com redução das chuvas e da umidade do ar. A aproximação do verão também contribui para a elevação das temperaturas, que tendem a permanecer mais altas até janeiro e fevereiro.

No entanto, esse cenário sazonal ganha contornos mais intensos devido ao El Niño, classificado como forte e com possibilidade de atingir o patamar “muito forte” até o final do ano, com anomalias superiores a 2°C na temperatura da superfície do mar em relação à média.

Com isso, segundo a Apac, a sensação térmica pode superar a temperatura registrada pelos termômetros em até 3°C. No Sertão, por exemplo, as temperaturas já ultrapassaram os 40°C.

Mortes

Segundo o Climate Impact Lab, Pernambuco poderá registrar aproximadamente 1,1 mil mortes adicionais relacionadas ao calor entre outubro de 2026 e março de 2027. O órgão é ligado à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e integra o El Niño Heat Mortality Tracker (Rastreador de Mortalidade por Calor do El Niño).

O levantamento coloca Pernambuco entre os estados brasileiros com maior número de mortes adicionais projetadas para o período. No Nordeste, o território pernambucano aparece na quarta posição, atrás apenas de Maranhão e Ceará, que têm estimativas de 1,9 mil mortes cada, e da Bahia, com 1,8 mil.

