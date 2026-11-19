O Consórcio Nordeste anunciou a instalação de um grupo permanente multissetorial para ajudar os governos estaduais a elaborar propostas e ações para enfrentar os impactos do fenômeno climático, principalmente, a falta de água

El Ninõ tem intensificado calor no Nordese do país e chegará em seu auge nos próximos meses (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Consórcio Nordeste anunciou a instalação de um grupo permanente multissetorial para ajudar os governos estaduais a elaborar propostas e ações para enfrentar os impactos do Super El Niño na região.

Uma das preocupações do colegiado, que reúne os estados da região, é com agravamento dos efeitos climáticos e, sobretudo, o risco da falta de água.

Na página na internet, o consórcio aponta um “cenário desafiador para a gestão pública”.

E salienta a combinação de um El Niño muito forte, com o gatilho das mudanças climáticas e o risco híbrido.

“Isso traz perspectiva de onda de calor, perspectiva de manutenção do cenário já qualificado pelo Monitor de Secas de avanço de estiagem e seca no Nordeste, porém com temporais extremos localizados", escrevedu Werton Costa, membro do Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Consórcio Nordeste e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí.

Como será feito

O acompanhamento contínuo do fenômeno, segundo o Consórcio Nordeste, funcionará como uma sala de situação.

A ideia é juntar conhecimento técnico-científico e capacidade operacional para estruturar uma resposta coordenada e integrada entre os nove estados.

Os focos das ações serão voltados para a situação hídrica, a agricultura, a segurança alimentar, a assistência social, a defesa civil, além do enfrentamento da degradação ambiental, de incêndios e da desertificação.

Colegiado

A criação do grupo aconteceu na quarta (18), durante reunião online realizada com a presença de secretários estaduais e gestores públicos dos nove estados que compõem as Câmaras Temáticas de Segurança Hídrica, Agricultura Familiar, Meio Ambiente e Assistência Social, além da Defesa Civil e do Comitê Científico de Monitoramento (CC-MEEC).

O encontro teve a participação do professor José Antônio Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Ele apresentou o diagnóstico atualizado do fenômeno, classificado como um El Niño muito forte, com pico de aquecimento previsto entre dezembro deste ano e janeiro de 2027.

Dados

Segundo o pesquisador, o atual episódio supera os patamares térmicos de eventos anteriores e deve persistir ao longo do primeiro semestre do próximo ano, exigindo monitoramento conjunto também do Oceano Atlântico, igualmente mais aquecido.

"Este El Niño já está ultrapassando os graus de aquecimento de outros anos anteriores. Essa talvez seja a mensagem mais importante. Ele vai continuar até a primeira metade de 2027 e, possivelmente, a partir de maio começa a dissipar. Ainda não sabemos se depois disso vai continuar, porque já houve episódios em que o El Niño parecia dissipar e novamente ganhou força, com um segundo pico", alertou Marengo.

O pesquisador também exibiu levantamentos do Cemaden e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), consolidados até outubro, que apontam o agravamento da seca em estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de reflexos no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte.

De acordo com os dados apresentados, os reservatórios do interior do semiárido operam, em média, com menos de 50% do volume acumulado, enquanto o armazenamento do sistema hidrelétrico no Nordeste recuou 26% entre setembro e outubro.

No campo, o monitoramento aponta 72 municípios nordestinos com risco alto e 4 com risco muito alto para a agricultura familiar, quadro que se soma à ocorrência de eventos extremos localizados, como temporais intensos no litoral e no interior.

Para Marengo, a integração institucional é decisiva diante das assimetrias entre os territórios. "O trabalho conjunto federal, regional e estadual é extremamente importante, porque nós damos a macrovisão, mas os estados dão a microvisão".

A partir desse alinhamento, o grupo permanente multissetorial, formado por secretários estaduais e gestores públicos dos nove estados das pastas citadas acima, irá consolidar diagnósticos estaduais para subsidiar os governadores e articular medidas emergenciais e estruturantes junto ao Governo Federal.

