Os efeitos do El Niño levaram à declaração de emergência ambiental no Pará, provocaram incêndio na Indonésia e ameaçaram a segurança alimentar global

Para a OMM, há probabilidade próxima de 100% de que os efeitos do El Niño sejam sentidos até fevereiro de 2027 (Divulgação/ C3S-ECMWF.)

As características climáticas El Niño, especialmente intensas neste ano, continuam acarretando graves consequências em todo o mundo. Levou à declaração de emergência ambiental no estado do Pará, provocou incêndio na Indonésia e ameaçou a segurança alimentar global.

Essa ocorrência climática natural ocorre de dois a sete anos no Pacífico equatorial. O aquecimento das águas superficiais nessa região altera todo o clima e os ventos sobre esse oceano.

Isso acarreta alterações significativas nos ventos, nas precipitações e na pressão atmosférica na escalada global nos meses seguintes. O El Niño também ocupa um lugar de destaque nos debates da conferência internacional da ONU sobre o clima, a COP31, que acontece na Turquia até o final desta semana.

Estado de emergência no Pará



O estado do Pará, no Norte do Brasil, declarou estado de emergência ambiental no último fim de semana devido às centenas de incêndios florestais que eclodiram em meio a uma forte seca associada ao El Niño.

Desde o início de novembro, o Pará registrou pouco mais de 5 mil incêndios, quase a mesma quantidade observada durante todo o mês de 2025, segundo dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No início do mês, o Peru também declarou estado de emergência em grande parte de seu território devido ao "perigo iminente" de inundações e superfícies de terra relacionadas a essa umidade climática, que afeta nove milhões de habitantes, um terço da população.

Produção de cacau na Costa do Marfim ameaçada



A produção de cacau da Costa do Marfim, país líder no setor, pode cair entre 21% e 25% devido ao El Niño, alertou a Sodexam, órgão público responsável pela meteorologia, em um documento ao qual a AFP teve acesso em 10 de novembro.

Segundo a Sodexam, esse episódio climático pode provocar uma redução de 10% a 27% no volume de chuvas, além de elevar as temperaturas e prolongar a estação seca.

Uma série de fatores pode afetar severamente a produção de cacau, fazendo com que os frutos jovens murchem e caiam antes da hora, que as árvores percam suas folhas e que as flores caiam, adverte a Sodexam.

O que dizem os cientistas?



Os incêndios que devastaram grandes extensões de florestas na Indonésia este ano foram causados principalmente pelo El Niño, agravado pelas mudanças climáticas e por décadas de destruição da natureza, segundo um relatório publicado no início de novembro.

O El Niño é, em grande parte, responsável por um déficit extremo de chuvas no vasto arquipélago do Sudeste Asiático entre julho e outubro, período em que as precipitações sazonais caíram cerca de 50%, aponta o relatório elaborado por cientistas do grupo World Weather Attribution (WWA).

O aquecimento global, provocado pela queima de combustíveis fósseis, contribuiu para que as temperaturas ficassem em torno de 1,6ºC mais elevadas entre agosto e outubro, segundo os pesquisadores.

O desmatamento e a condução de turfeiras, associados à agricultura e às atividades de mineração e exploração florestal, também foram desenvolvidos significativamente para essa catástrofe causada por incêndios, com destaque para os cientistas. Desde o início do ano, o fogo destruiu cerca de três milhões de hectares de território indonésio, informou à AFP um órgão de monitoramento por meio de imagens de satélite.

Custos são de US$ 36 bilhões



É o que custará enfrentar os efeitos devastadores do El Niño atualmente. Mas não fazer nada custaria o dobro, segundo Alexander De Croo, chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

“As necessidades para enfrentar o impacto do El Niño representam US$ 36 bilhões (R$ 206 bilhões), se a ação for tomada agora. Caso contrário, o custo será de US$ 73 bilhões (R$ 418 bilhões), o dobro”, detalhou o administrador da agência da ONU durante uma entrevista à AFP, no âmbito da COP31.

De Croo instou as delegações, instituições financeiras e organismos multilaterais, como o FMI, para facilitar o financiamento para países em desenvolvimento.

El Niño ameaça a segurança alimentar



Entre secas, chuvas intensas, inundações e ondas de calor, as consequências climáticas, ou aquelas agravadas pelas características do El Niño, afetam a agricultura, sobretudo no que diz respeito ao plantio e à produtividade, mas também a pecuária, por meio do acesso à água e dos impactos nas pastagens.

"Historicamente, o Sul da África, a América Central e partes do Sul e o Sudeste da Ásia têm se mostrado particularmente expostos à escassez de água durante episódios de El Niño; por outro lado, outras regiões, como partes da África Oriental e da América do Sul, registram excesso de chuvas e inundações", declarou à AFP Máximo Torero, economista-chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Por causa do El Niño, os agricultores perdem parte de sua renda, ao mesmo tempo em que os preços dos alimentos sobem. Essas perturbações também podem causar danos, por exemplo, em estradas, mercados e armazéns.

Para a FAO, a situação é especialmente preocupante quando os choques climáticos se somam a outras vulnerabilidades. “Em países que já são palco de conflitos, ou que são afetados por crises econômicas, altos níveis de endividamento ou acesso limitado a insumos agrícolas, o El Niño pode prejudicar ainda mais os sistemas alimentares e reduzir a resiliência das famílias”, alertou Torero.

“Diante disso, mais pessoas podem sofrer com a insegurança alimentar aguda, não apenas porque se produzem menos alimentos, mas também porque diminuem a sua capacidade de acesso a esses alimentos”, acrescentou o representante da FAO.