Calor em Pernambuco: temperaturas podem passar dos 32°C neste fim de semana, diz Apac

No Grande Recife, a máxima é de 33°C no sábado (14) e no domingo (15); no Sertão, os termômetros chegam a 38°C

El Ninõ tem intensificado calor no Nordese do país e chegará em seu auge nos próximos meses (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O fim de semana em Pernambuco promete ser de muito calor, com temperaturas máximas igualando ou superando os 32°C em todas as regiões neste sábado (14) e domingo (15), segundo boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Os maiores picos serão registrados no Sertão, especialmente na região do São Francisco, onde os termômetros podem marcar até 38°C neste sábado. Há, ainda, previsão de pancadas de chuva isoladas no interior nos dois dias e chuva rápida no litoral no domingo.

Grande Recife



Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o sábado (14) apresenta céu parcialmente nublado e sem chuva em toda a extensão, com máxima de 33°C e mínima de 23°C, aponta a APAC.

No domingo (15), a máxima permanece em 33°C e a mínima sobe para 24°C, mas a previsão indica chuva rápida, isolada e fraca, durante a madrugada e as primeiras horas da manhã. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 95% ao longo do fim de semana, acompanhada de ventos moderados vindos do sudeste.

De acordo com os modelos meteorológicos da APAC para às 13h deste sábado (14), os 14 municípios do Grande Recife têm previsão de poucas nuvens, vento leste e volume de chuva de 0,1 mm.

As temperaturas mais altas nesse horário ocorrem em Araçoiaba, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Itapissuma, que marcam 31°C, umidade de 55,5% e vento a 4,5 m/s. Já Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata registram 30°C às 13h.

Nesse grupo, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca têm umidade de 61,2% e vento a 5,6 m/s, enquanto as demais cidades marcam umidade de 59,5% e vento a 4,8 m/s.

Para o domingo (15), no mesmo horário, os modelos apontam vento nordeste na RMR e variação nas condições de chuva e temperatura entre os municípios:

31°C: Araçoiaba, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Itapissuma têm previsão de chuva fraca (volume de 0,1 mm), umidade de 55,4% e vento a 4,3 m/s.

30°C: Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata registram pancadas de chuva (volume de 0,4 mm), umidade de 59,3% e vento a 4,3 m/s.

29°C: Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca apresentam pancadas de chuva com maior volume (0,8 mm), umidade de 66,5% e vento a 5,2 m/s.

Zona da Mata

Na Mata Norte e na Mata Sul, o sábado (14) será de céu parcialmente nublado e sem chuva, com termômetros variando entre 22°C e 35°C, conforme o monitoramento.

No domingo (15), as duas regiões marcam mínima de 22°C e máxima de 34°C, com chance de chuva rápida e fraca, de forma isolada, na madrugada e nas primeiras horas da manhã. A umidade fica entre 50% e 95% na Mata Norte e entre 55% e 90% na Mata Sul nos dois dias.

Agreste

No Agreste pernambucano, a previsão para o sábado (14) indica máxima de 36°C e mínima de 18°C, com chuva rápida, fraca e isolada no período da noite.

No domingo (15), a máxima recua para 32°C e a mínima segue em 18°C, com pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada ao longo do dia. A umidade varia de 25% a 100% no sábado e de 30% a 100% no domingo.

Sertão

As maiores temperaturas do estado se concentram no Sertão neste sábado (14), com máximas de 38°C tanto no Sertão (mínima de 17°C) quanto na região do São Francisco (mínima de 24°C). Há também previsão de pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca a moderada, à tarde e à noite.

No domingo (15), as máximas diminuem, mas seguem acima dos 32°C: o Sertão atinge 33°C (mínima de 17°C), e a região do São Francisco chega a 34°C (mínima de 24°C). Ambas as regiões têm previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada ao longo do dia, com umidade entre 40% e 100%.

Fernando de Noronha

Em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva para o fim de semana. Tanto no sábado (14) quanto no domingo (15), os termômetros oscilam entre mínima de 26°C e máxima de 32°C. O céu fica parcialmente nublado a claro no sábado, com umidade entre 65% e 90%, e parcialmente nublado no domingo, com umidade entre 60% e 85%.

Previsão por região