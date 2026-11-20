Concursos da PMPE e do CBMPE encerram inscrições nesta segunda (23)
Certames oferecem 1.890 vagas para níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 12,9 mil. Provas ocorrem em fevereiro de 2027
Publicado: 20/11/2026 às 10:17
Concurso da PMPE prevê 1.250 vagas para soldado e 70 para oficial (Yacy Ribeiro/Acervo Secom)
Quem deseja ingressar na Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ou no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) precisa ficar atento. O prazo para as inscrições para os concursos das duas corporações encerra na próxima segunda-feira (23).
Ao todo, os certames oferecem 1.890 vagas para candidatos de níveis Médio e Superior e os salários podem chegar a até R$ 12.937,33. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Provas em 2027
As provas objetivas estão previstas para 2027. Para o concurso da PMPE, as provas devem ocorrer em 21 de fevereiro, já para o do CBMPE serão em 28 de fevereiro. O edital completo de cada certame está disponível na página do Instituto AOCP.
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Confira os detalhes dos concursos:
PMPE
Soldados
- Vagas: 1.250 vagas
- Requisitos: Ensino Médio completo e ter idade entre 18 anos e 30 anos
- Salário inicial: R$ 5.617,92
Oficiais
- Vagas: 70
- Para o posto de 2º Tenente, é necessário o bacharelado em Direito. Há ainda vagas para Oficiais de Saúde, como médico (Clínica Geral e Cirurgia Geral) e Dentista.
- Salário inicial: 12.937,33
CBMPE
Soldados
- Vagas: 510
- Requisitos: Ensino Médio completo e ter idade entre 18 anos e 30 anos
- Salário inicial: R$ 5.617,92
Oficial combatente
- Vagas: 60
- Requisitos: Ensino Superior completo em qualquer área e ter idade entre 18 anos e 30 anos
- Salário inicial: 12.937,33