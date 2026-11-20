Certames oferecem 1.890 vagas para níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 12,9 mil. Provas ocorrem em fevereiro de 2027

Concurso da PMPE prevê 1.250 vagas para soldado e 70 para oficial (Yacy Ribeiro/Acervo Secom)

Quem deseja ingressar na Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ou no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) precisa ficar atento. O prazo para as inscrições para os concursos das duas corporações encerra na próxima segunda-feira (23).

Ao todo, os certames oferecem 1.890 vagas para candidatos de níveis Médio e Superior e os salários podem chegar a até R$ 12.937,33. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Provas em 2027

As provas objetivas estão previstas para 2027. Para o concurso da PMPE, as provas devem ocorrer em 21 de fevereiro, já para o do CBMPE serão em 28 de fevereiro. O edital completo de cada certame está disponível na página do Instituto AOCP.

Confira os detalhes dos concursos:

PMPE

Soldados



Vagas: 1.250 vagas



Requisitos: Ensino Médio completo e ter idade entre 18 anos e 30 anos



Salário inicial: R$ 5.617,92

Oficiais



Vagas: 70



Para o posto de 2º Tenente, é necessário o bacharelado em Direito. Há ainda vagas para Oficiais de Saúde, como médico (Clínica Geral e Cirurgia Geral) e Dentista.



Salário inicial: 12.937,33

CBMPE

Soldados



Vagas: 510



Requisitos: Ensino Médio completo e ter idade entre 18 anos e 30 anos



Salário inicial: R$ 5.617,92

Oficial combatente

