Concursos em Pernambuco oferecem mais de 3,4 mil vagas com salários de até R$ 13,5 mil
Seleções incluem cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que variam conforme a função
Publicado: 02/11/2026 às 18:40
Confira os concursos e seleções com inscrições abertas em Pernambuco (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)
A busca por uma vaga no serviço público reúne novas oportunidades em Pernambuco neste mês de novembro. Ao menos 3.474 vagas estão disponíveis em concursos e seleções, com salários que chegam a R$ 13,5 mil. Os processos seletivos contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, e têm prazos de inscrição que se estendem até dezembro.
A maior concentração de oportunidades está na área de segurança pública. Juntas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros oferecem 3.205 vagas, o equivalente a aproximadamente 92% do total. As seleções incluem cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que variam conforme a função.
Fora das forças de segurança, há oportunidades em prefeituras da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata e do Agreste. Os salários chegam a R$ 8,9 mil, e os interessados devem observar os requisitos de escolaridade, as taxas e os prazos estabelecidos nos editais.
Confira os concursos e seleções com inscrições abertas em Pernambuco:
Polícia Militar de Pernambuco
A Polícia Militar oferece 1.320 vagas para candidatos com formação de níveis médio e superior. As oportunidades são destinadas a diferentes cargos da corporação, com remuneração de até R$ 12.937,33.
- Vagas: 1.320
- Escolaridade: médio e superior
- Salário: até R$ 12.937,33
- Prazo de inscrição: 5 de novembro
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
O Corpo de Bombeiros disponibiliza 570 vagas para cargos de níveis médio e superior. A maior remuneração prevista é de R$ 12.937,33.
- Vagas: 570
- Escolaridade: médio e superior
- Salário: até R$ 12.937,33
- Prazo de inscrição: 5 de novembro
Polícia Civil de Pernambuco
Com 1.315 vagas, a Polícia Civil reúne algumas das oportunidades mais bem remuneradas entre as seleções abertas no estado. Os salários podem chegar a R$ 13.560, conforme o cargo.
- Vagas: 1.315
- Escolaridade: conforme o cargo, com exigências específicas no edital
- Salário: até R$ 13.560
- Prazo de inscrição: 16 de dezembro
Prefeitura de Goiana
Na Zona da Mata Norte, a Prefeitura de Goiana oferece 166 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração máxima é de R$ 8.926,43, a maior entre as seleções municipais deste levantamento.
- Vagas: 166
- Escolaridade: médio, técnico e superior
- Salário: até R$ 8.926,43
- Prazo de inscrição: 17 de novembro
Prefeitura de Ferreiros
Também na Zona da Mata Norte, a Prefeitura de Ferreiros disponibiliza 57 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, incluindo o ensino fundamental. Os salários chegam a R$ 4.179,47.
- Vagas: 57
- Escolaridade: fundamental, médio e superior
- Salário: até R$ 4.179,47
- Prazo de inscrição: 19 de novembro
Prefeitura de São Caetano
No Agreste pernambucano, a Prefeitura de São Caetano está com seleção aberta para 46 vagas destinadas a candidatos de níveis médio e superior. As remunerações chegam a R$ 3.242.
- Vagas: 46
- Escolaridade: médio e superior
- Salário: até R$ 3.242
- Prazo de inscrição: 10 de dezembro