Seleção para recenseador do IBGE terá provas em 81 cidades do estado; veja distribuição das vagas

As inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro deste ano. As provas acontecerão em 31 de janeiro de 2027, em várias cidades do país, segundo detalhes divulgados nesta quinta (12)

Agentes do IBGE (Helena Pontes/Agência IBGE )

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta (12), detalhes da seleção para a contratação de 27.279 recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro deste ano. As provas acontecerão em 31 de janeiro de 2027, em várias cidades do país, inluindo municípios de Pernambuco.

Veja aqui o edital completo

A taxa é de R$ 70. O cargo exige ensino fundamental completo e prevê jornada de 40 horas semanais.

A divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva será feita em 1º de fevereiro de 2027 e o resultado final da seleção acontecerá em 30 de abril do mesmo ano.

As informações foram detalhadas durante entrevista coletiva concedida pelo IBGE.

Em Pernambuco, haverá provas de 81 cidades e são oferecidas 1.176 vagas. As oportunidades estão divididas da seguinte forma:



677 vagas para a ampla concorrência

335 vagas para pessoas pretas e pardas

47 vagas para pessoas indígenas

34 para pessoas quilombolas

83 vagas para pessoas com deficiências



Salários

Os salários oferecidos são de R$ 1.741, além de produtividade. É uma parcela variável definida por produção, calculada a partir do quantitativo de entrevistas realizadas e de unidades visitadas, mediante conclusão dos trabalhos no Setor Censitário, observados os critérios mínimos de qualidade definidos pelo IBGE.

A parcela variável poderá chegar a R$ 2.629 por mês, o que permite ao recenseador alcançar retribuição mensal máxima prevista de R$ 4.370.

Os valores unitários por questionário e por unidade produzida constarão no contrato de trabalho.

A parcela fixa da remuneração mensal do recenseador será paga em parcela única mensal. Considerando que a vigência contratual será de 15 (quinze) dias, o pagamento da remuneração será realizado de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado.

Também haverá auxílio alimentação, de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, férias proporcionais, 13º salário proporcional; bem como adicional de 1/3 de férias.

Contratos

O contratado contará, ainda, com o auxílio destinado ao custeio dos deslocamentos necessários à execução das atividades.

Ainda segundo o IBGE, a contratação terá duração inicialmente estimada de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a 4 (quatro) anos.

Os contratos terão vigência de 15 (quinze) dias, podendo ser sucessivamente prorrogados, a critério do IBGE, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. 3.6.2.Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência inferior a 15 (quinze) dias.

O Processo Seletivo Simplificado terá um Setor Censitário, que é o recorte territorial composto por um conjunto de estabelecimentos agropecuários que será atribuído a um recenseador para a coleta de dados.

A Área de Trabalho é constituída por um ou mais municípios onde uma equipe de recenseadores realizará a coleta de dados. O Posto Censitário: é a subdivisão de uma Unidade da Federação para fins de gerenciamento da operação censitária que fica sob a responsabilidade de um Agente Operacional Regional (AOR), e é composta por uma ou mais Áreas de Trabalho.

O processo seletivo será executado sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.

Detalhes



Durante a coletiva, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou a dimensão da pesquisa e ressaltou que a operação contará com uma força de trabalho 45% maior do que a mobilizada no último Censo.

"Nós podemos dizer que o Censo de 2027 será um censo com uma contribuição muito mais ampla de recenseadores que deverão chegar a mais de 5 milhões de estabelecimentos no nosso país, em cerca de 351 milhões de hectares", explicou.

Para o presidente do Instituto, a pesquisa permitirá aprofundar o conhecimento sobre temas centrais para o desenvolvimento do país.

"O protagonismo do campo brasileiro, as questões que emergem dos problemas climáticos, tudo isso nós teremos condições de levar adiante, oferecendo um retrato do campo, da agricultura familiar, das relações de trabalho, das questões de gênero. Tantas questões importantes que o IBGE terá condições de revelar a partir da realização desse censo."

Pochmann também ressaltou a oportunidade oferecida pelo processo seletivo. "É uma grande oportunidade para estudantes e gestores, para que possam ter uma experiência concreta de levantar dados do campo brasileiro.".

A diretora-executiva adjunta do IBGE, Rose Mary Rodrigues, enfatizou a importância dos recenseadores para o sucesso da operação e o potencial transformador da experiência profissional.

Segundo ela, o trabalho vai além da simples coleta de informações. "Não é simplesmente pegar uma informação, um dado. Vocês vão estar em contato com toda essa produção, esse conhecimento de todo o território, as culturas e todas as participações que teremos nesse censo. É uma riqueza muito grande de conhecimento."

O coordenador de Operações Censitárias, Fernando Damasco, explicou que os profissionais selecionados terão papel fundamental na construção de um retrato atualizado da agropecuária nacional.

"O objetivo é fazer um retrato completo da estrutura agrária do país. Entender as atividades econômicas desenvolvidas em torno da agricultura, da pecuária, do extrativismo, do manejo florestal e da produção aquícola, mas também traçar um retrato completo de quem trabalha nessas atividades econômicas, dos trabalhadores e produtores rurais e de que forma eles conseguem conduzir suas atividades", disse.

Damasco ressaltou que a principal missão da equipe será garantir a qualidade das informações produzidas. "Entregar para a sociedade brasileira um dado confiável sobre a realidade agropecuária dentro do tempo definido para a coleta é o compromisso maior do IBGE, de modo a honrar com seriedade o orçamento público investido nessa pesquisa."

Funções e cronograma

Entre as atribuições dos recenseadores estão:



visitar estabelecimentos agropecuários e entrevistar produtores;

atualizar mapas e endereços da área de trabalho;

registrar e transmitir dados por meio do dispositivo de coleta;

participar dos treinamentos e acompanhar as metas da operação.



Provas

A seleção contará com prova objetiva composta por 60 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos.

Em Pernambuco, as provas serão realizadas em 81 cidades. Confira a lista

AFOGADOS DA INGAZEIRA

AFRÂNIO

ÁGUAS BELAS

ARARIPINA

ARCOVERDE

BARREIROS

BELÉM DE SÃO FRANCISCO

BELO JARDIM

BETÂNIA

BEZERROS

BODOCÓ

BOM CONSELHO

BOM JARDIM

BONITO BREJO DA MADRE DE DEUS

BUÍQUE

CAETÉS

CALÇADO

CARNAÍBA

CARNAUBEIRA DA PENHA

CARPINA

CARUARU

CATENDE

CEDRO

CORRENTES

CORTÊS

CUPIRA

CUSTÓDIA

ESCADA

EXU

FLORES

FLORESTA

GARANHUNS

GOIANA

GRAVATÁ

IBIMIRIM

IGARASSU

INAJÁ

INGAZEIRA

IPOJUCA

IPUBI

ITAÍBA

JABOATÃO DOS GUARARAPES

LAGOA DO OURO

LAGOA GRANDE

LAJEDO

LIMOEIRO

MACHADOS

MIRANDIBA

MOREILÂNDIA

MORENO

OLINDA

OROCÓ

OURICURI

PALMARES

PARNAMIRIM

PASSIRA

PAUDALHO

PESQUEIRA

PETROLÂNDIA

PETROLINA

QUIPAPÁ

RECIFE

RIBEIRÃO

SALGUEIRO

SALOÁ

SANTA CRUZ S

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

SANTA FILOMENA

SANTA MARIA DA BOA VISTA

SÃO BENTO DO UNA

SÃO JOÃO

SÃO JOAQUIM DO MONTE

SÃO JOSÉ DO BELMONTE

SÃO JOSÉ DO EGITO

SERRA TALHADA

SIRINHAÉM

SURUBIM

TIMBAÚBA

VERTENTES

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

