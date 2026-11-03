Pernambuco lança concurso para Polícia Penal com 700 vagas

Inscrições terão início no dia 12 deste mês e provas devem ser aplicadas em 21 de março de 2027

Com 700 vagas, Governo de Pernambuco lança edital do concurso público da Polícia Penal (Foto: Jamile Ferraris/Divulgação)

O Governo de Pernambuco publicou, nesta quarta-feira (4), o edital do concurso público para a Polícia Penal, com 700 vagas para o cargo de policial penal. As inscrições começam em 12 de novembro e seguem até 4 de janeiro de 2027 pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame. As provas estão previstas para 21 de março de 2027.

As avaliações serão aplicadas no Recife, em Arcoverde, Caruaru e Petrolina. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).

As 700 oportunidades são destinadas à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap). Com o novo concurso, o governo estadual chega a 3.905 vagas em seleções para as forças de segurança desde 2023.

Desse total, são 1.315 vagas para a Polícia Civil, 1.320 para a Polícia Militar e 570 para o Corpo de Bombeiros, além das oportunidades para a Polícia Penal.

As inscrições para o concurso da Polícia Civil seguem abertas até 16 de dezembro, também pelo site do Cebraspe. Já os interessados nas seleções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros podem se inscrever até as 14h do dia 23 de novembro, pelo site do Instituto AOCP.

Segundo o governo estadual, desde 2023 foram nomeados os 1.288 candidatos aprovados no concurso da Polícia Penal realizado em 2021, incluindo os integrantes do cadastro de reserva.