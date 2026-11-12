Governo prevê novos concursos para INSS, PRF e Polícia Penal em 2027

Ministra da Gestão prevê mais de 1,3 mil convocações até dezembro e estuda uma terceira edição do Concurso Nacional Unificado, com provas em modelo semelhante ao Enem

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, participa do programa Bom Dia, Ministra (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O governo federal planeja ampliar as contratações no serviço público em 2027, com novos concursos e convocações em diferentes áreas da administração. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista ao programa "Bom Dia, Ministra", da EBC.

Entre as seleções previstas estão as do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal. Para o INSS, a expectativa é de um edital para cargos de nível superior. “Provavelmente a gente deve autorizar um novo concurso para nível superior no próximo ano”, afirmou Dweck. A ministra, no entanto, não informou o número de vagas nem as datas previstas para a publicação dos editais.

Além dos novos concursos, o governo trabalha para convocar mais de 1,3 mil aprovados em seleções federais até dezembro, além dos 500 chamados recentemente. As nomeações devem contemplar candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) 1 e 2 e de outros processos seletivos. Entre os órgãos que poderão receber novos servidores estão Funai, Incra, IBGE, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, agências reguladoras e órgãos ambientais.

“A gente vai ter mais chamadas este ano. A gente está com uma expectativa de chamar outras vagas remanescentes, do CNU 1 e 2, vão ser mais de 1.300 vagas, fora essas 500”, declarou a ministra. As convocações dependem da disponibilidade orçamentária e de negociações com a Secretaria de Orçamento Federal. A Agência Nacional de Mineração também poderá receber aprovados em 2027, enquanto Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) têm expectativa de novas chamadas ainda em 2026.

Outra possibilidade em análise é a realização de uma terceira edição do CNU, com um modelo semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta prevê a aplicação das provas e a formação de um cadastro de reserva antes mesmo da autorização orçamentária para o preenchimento dos cargos. Dessa forma, quando os órgãos tiverem recursos e necessidade de pessoal, poderão convocar candidatos já aprovados, sem precisar iniciar outro processo seletivo.

“Você tem uma nota. Você faz uma prova, consegue determinada nota e, quando o órgão precisa preencher a vaga, já conta com o candidato aprovado. Seria como uma espécie de um grande cadastro de reserva”, explicou Dweck. A realização do CNU 3 depende, porém, da aprovação do orçamento de 2027 pelo Congresso Nacional. A ministra também afirmou que cargos com candidatos aprovados em cadastros de reserva de concursos ainda vigentes não deverão ser incluídos em novas seleções.

Durante a entrevista, Dweck apresentou um balanço da recomposição do funcionalismo federal. Segundo ela, o governo assumiu em 2023 com uma carência estimada em 70 mil servidores. Entre 2023 e 2026, sem considerar a área da educação, 25 mil pessoas ingressaram no serviço público, enquanto cerca de 20 mil deixaram seus cargos, resultando em um saldo positivo de aproximadamente 5 mil servidores. Para o próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra projeta cerca de 20 mil nomeações, número semelhante ao registrado no primeiro.

Na segurança pública, além dos concursos previstos para PRF e Polícia Penal, a Polícia Federal deverá ampliar o efetivo com novas convocações do certame em andamento. “A própria PRF deve ter um novo concurso no ano que vem, e também a Polícia Penitenciária”, afirmou. A ministra também defendeu a adoção de políticas de inclusão nas seleções públicas, com reserva de vagas e ações afirmativas para mulheres e grupos sub-representados. “O funcionalismo precisa ter a cara do Brasil”, declarou.