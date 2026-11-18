Veículos devem ser entregues em até 180 dias após ordem de fornecimento. Acordos publicados no Diário Oficial preveem 40 ônibus e 50 carregadores

Ônibus elétricos que serão incorporados ao sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife (Foto: Divulgação)

Os primeiros ônibus elétricos destinados ao transporte público da Região Metropolitana do Recife devem começar a ser entregues em até 180 dias após a emissão das ordens de fornecimento. Nesta quarta-feira (18), o Governo de Pernambuco formalizou os primeiros contratos que somam R$ 117,6 milhões. O valor prevê a compra de 40 veículos e 50 carregadores de bateria.

A contratação foi realizada por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) e, do valor total, R$ 111,3 milhões serão destinados à empresa Marcopolo, responsável pelo fornecimento dos ônibus. Os outros R$ 6,3 milhões correspondem à aquisição dos carregadores da Eletra Indústria e Comércio de Medidores Elétricos.

O prazo de entrega estabelece que os primeiros dez veículos de cada lote devem ser fornecidos em até 180 dias. As unidades restantes têm prazo de até 270 dias, ambos contados a partir da emissão das respectivas ordens de fornecimento.

A aquisição faz parte de uma licitação estadual que prevê a compra de 100 ônibus elétricos, com investimento total homologado de aproximadamente R$ 291,2 milhões. Os outros 60 veículos, divididos entre lotes da Marcopolo e da CAIO Induscar, ainda não tiveram seus contratos de fornecimento formalizados.

A iniciativa conta com recursos federais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio de compromisso firmado entre a União, o Governo de Pernambuco e a Caixa Econômica Federal.

A frota metropolitana conta com aproximadamente 2,5 mil ônibus convencionais. Portanto, os 100 veículos elétricos previstos na licitação representam uma parcela ainda pequena do total de coletivos utilizados no transporte público da região.

Testes anteriores

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Em maio deste ano, o Grande Recife realizou testes operacionais com um ônibus elétrico de 12,5 metros de comprimento e capacidade para transportar até 70 passageiros. O veículo circulou em diferentes linhas do sistema metropolitano para avaliação de desempenho, autonomia e condições de operação.

Experiências anteriores também foram realizadas desde 2018, mas de maneira experimental, sem incorporação permanente de coletivos elétricos à frota regular.

Com a nova contratação, o estado passa a formalizar a aquisição de veículos elétricos para o sistema metropolitano, que ainda não conta com esse tipo de coletivo em sua operação regular.

Os ônibus terão entre 12 e 13 metros de comprimento, piso baixo para facilitar o acesso de passageiros com mobilidade reduzida e três portas do lado direito. Também estão previstos ar-condicionado, câmeras de monitoramento, entradas USB próximas aos assentos e autonomia mínima de 250 quilômetros por recarga.

Os 50 carregadores contratados terão potência mínima de 240 quilowatts e poderão abastecer dois veículos simultaneamente. A definição das linhas e dos corredores que receberão os primeiros ônibus ainda não foi divulgada pelo governo estadual.

