Linhas de ônibus do terminal provisório de Camaragibe são transferidas para Cosme e Damião

Sem previsão de prazo, mudança começa neste sábado (10) e afeta 12 linhas; operação ocorre durante obras do Terminal de Camaragibe e do Ramal da Arena

TI de Camaragibe, na Região Metropolitana (Foto: Paulo Maciel / Consórcio de Transporte Metropolitano)

Doze linhas de ônibus que atualmente operam no Terminal Integrado de Camaragibe provisório serão transferidas, a partir deste sábado (10), para o Terminal Integrado de Cosme e Damião, na Região Metropolitana do Recife. A mudança ocorre durante as obras de reforma e requalificação do Terminal Integrado de Camaragibe e a finalização das intervenções no Ramal da Arena de Pernambuco.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a transferência é necessária para retirar a operação da área utilizada provisoriamente e garantir a segurança dos ônibus durante a execução das obras.

As linhas que passarão a operar a partir do TI Cosme e Damião são:

2448 - Alto Santo Antônio/TI Camaragibe, que passará a ser 2448 – Alto Santo Antônio/TI Cosme e Damião;



2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista);



2456 - Viana/TI Camaragibe, que passará a ser 2456 – Viana/TI Cosme e Damião;



2467 - Chã de Cruz/TI Camaragibe;



2473 - João Paulo II/TI Camaragibe;



2476 - Santa Mônica/TI Camaragibe;



2477 - Santa Terezinha/TI Camaragibe;



2478 - Santana/Centro de Camaragibe, que passará a ser 2478 – Santana/TI Cosme e Damião;



2481;



2486 - Penedo/TI Camaragibe;



2487 - Várzea Fria/TI Camaragibe;



2459 - TI Cosme e Damião/TI Caxangá.

A linha 2450 continuará atendendo a área próxima ao antigo terminal provisório. Apesar de iniciar as viagens no TI Cosme e Damião, o serviço terá um ponto de embarque exclusivo na região onde funcionava a operação provisória.

A linha 2478 também terá mudança no itinerário. O serviço, que atualmente segue até o Centro de Camaragibe, passará a ter como origem o TI Cosme e Damião e seguirá em direção à região de Santana.

Ramal da Arena

Os novos percursos utilizarão o Ramal da Arena de Pernambuco e a Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), além de outros corredores, de acordo com o itinerário de cada linha. A utilização do ramal pelos ônibus, no entanto, não significa que todas as obras estejam concluídas ou que todo o sistema viário esteja liberado.

A operação no TI Cosme e Damião será distribuída entre os pontos de embarque do terminal. Algumas linhas compartilharão as mesmas plataformas, o que levou o CTM a realizar ajustes nos horários para evitar conflitos entre os veículos.

Os passageiros deverão observar a sinalização no terminal durante a mudança e poderão buscar orientação dos funcionários que estarão no local.

A alteração ocorre enquanto o Terminal Integrado de Camaragibe passa por obras de reforma e requalificação. A conclusão dos serviços no Ramal da Arena e a liberação integral do sistema viário dependem do andamento das intervenções.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o CTM disponibiliza a Central de Atendimento pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e pelo WhatsApp (81) 99488-3999, diariamente, das 8h às 18h.