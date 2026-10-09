Três linhas de ônibus terão itinerários ampliados a partir deste sábado (10)

Mudanças contemplam linhas que atendem os terminais integrados de Rio Doce e da PE-15, além de outras áreas de Olinda e do Recife

Três linhas serão ampliadas a partir deste sábado (10) (Foto: Divulgação/Conorte)

A entrega de parte do Viário Metropolitano Norte (VMN) permitirá a ampliação dos itinerários de três linhas de ônibus do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). As mudanças começam neste sábado (10) e valem para os dias úteis, sábados e domingos. A alteração faz parte das ações para ampliar a mobilidade na Região Metropolitana do Recife.

As linhas contempladas são a 1966 – TI Rio Doce/TI PE-15 (Fragoso), a 1971 – Amparo e a 1986 – TI PE-15/TI Rio Doce.



A linha 1966 passará a circular pelo VMN nos dois sentidos, conectando os terminais integrados de Rio Doce e da PE-15. O percurso também atenderá áreas de Fragoso e do entorno do corredor.



A linha 1971 terá o itinerário ampliado com a utilização do VMN, conectando Rio Doce e Amparo à área central do Recife. No trajeto, a linha passará por importantes vias de Olinda e da capital pernambucana.



Já a linha 1986 também utilizará o VMN nos dois sentidos, reforçando a ligação entre os terminais integrados da PE-15 e de Rio Doce, além de ampliar o atendimento a bairros de Olinda.



Os passageiros podem consultar os itinerários atualizados nos canais oficiais do Consórcio de Transporte Metropolitano.



Para registrar elogios, sugestões, solicitações, reclamações ou denúncias, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, no mesmo horário.