Raquel Lyra entrega nova frota de ônibus com ar-condicionado para o Grande Recife

No Palácio do Campo das Princesas, Raquel Lyra destaca nova aquisição de frotas de ônibus climatizados para o Grande Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em agenda no Palácio do Campo das Princesas na manhã desta sexta-feira (23), a governadora Raquel Lyra (PSD) e a gestão do Grande Recife Consórcio de Transporte oficializaram a entrega de 100 novos ônibus com ar-condicionado para a frota da Região Metropolitana do Recife (RMR). "Somando esses 100 ônibus que a gente entrega hoje, a gente já tem quase 500 entregues com ar-condicionado desde o início da nossa gestão. No total, 1 mil ônibus entregues desde 2023", comemorou Raquel.

Durante o evento, Raquel Lyra ressaltou ainda os gargalos históricos do transporte público na RMR e enfatizou a aceleração das trocas de frotas e concessões para cobrir todos os lotes operacionais da região.

"Nós sabemos o desafio que é garantir mobilidade na Região Metropolitana. O transporte do Recife é um dos piores do planeta, mas fazia muito tempo também que não se fazia obra. O nosso compromisso é garantir a obra acontecendo e a frota sendo renovada com os parceiros concessionários", afirmou Raquel Lyra.

Segundo o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio, Matheus Freitas, os veículos recém-chegados englobam tanto a operação convencional, de cor laranja - que recebeu 44 unidades hoje, totalizando 110 - quanto o sistema BRT (Bus Rapid Transit), que teve a frota incrementada em seis unidades nesta sexta-feira (22), somando 40 veículos em operação. "As melhorias vão impactar diretamente usuários de oito municípios pernambucanos, sendo eles Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Araçoiaba".

Ele reforça que a nova frota de ônibus entregue pela Conorte precisa passar por uma vistoria final antes de operar nas ruas do Recife. "Já existem ônibus rodando pela nova frota, porém os que foram entregues hoje só irão operar após uma vistoria final, que verifica se o maquinário está dentro dos padrões estabelecidos", comenta.

O presidente ainda comenta sobre como os novos veículos impactarão no dia a dia dos rodoviários, passageiros e para o meio ambiente. "Os novos veículos darão maior comodidade, segurança, qualidade e melhores índices ambientais na questão da poluição", conclui.

Matheus Freitas é diretor-presidente do Grande Recife Consórcio (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SINTRO-PE), Roberto Carlos, comentou sobre a aquisição da nova frota. "Estamos aqui, hoje, celebrando mais entregas de ônibus para o Grande Recife. Isso quer dizer que o governo tem compromisso com a sociedade, com as condições de trabalho dos rodoviários, e a gente tá muito feliz, até porque a maior ferramenta de trabalho hoje, da mão de obra, no caso os motoristas, é o transporte. E a gente tá vendo que as coisas estão avançando no seu devido tempo", reforça.

"Os novos ônibus não possuem mais o câmbio da marcha, sendo eletrônicos. Isso facilita muito o dia a dia da classe trabalhadora e, com certeza, daqui para frente nós teremos várias áreas do setor do nosso estado havendo essa mudança", completa.

Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SINTRO-PE) posam para foto ao lado da governadora Raquel Lyra (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

Já o motorista e ex-cobrador de ônibus do Grande Recife Consórico, Edvaldo Filho, comentou que a nova frota traz conforto e segurança para o trabalho dos rodoviários. "A aquisição desses ônibus traz um conforto melhor. Antigamente não tinha ar -condicionado e fazia um calor excessivo, além do maquinário estar um pouco ultrapassado. Agora, com essa nova tecnologia, melhorou muito para nós, pois traz um conforto maior", destaca.

Edvaldo Filho trabalha no transporte urbano há 11 anos, alternando entre cobrador e motorista (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

Segurança pública nos transportes

A governadora Raquel Lyra afirmou que o Governo de Pernambuco reduziu em 85% a criminalidade dentro dos coletivo. "O Juntos pela Segurança, com a contratação de policiais, reduziu em 85% roubos a coletivos. Esse é um dado da vida real, porém, temos sempre que garantir mais. Lançamos novos editais para a segurança pública e estamos muito focados na investigação de tudo que acontece no estado, além do cuidado com os trabalhadores e com os usuários. É importante dizer isso", ressalta.

Ela pontuou que o Estado vem reforçando a segurança pública dos tranportes urbanos da RMR. "Todos os trabalhadores e as empresas sabem do quanto estamos juntos para garantir mais segurança. E esse é um trabalho que a gente têm feito todos os dias", afirma.

A chefe do executivo ainda afirma que mantem contato com as empresas de ônibus e com o sindicato dos rodoviários para auxiliar na prevenção aos crimes no Grande Recife. "Nós estamos investigando, prendendo e garantindo mais segurança e proximidade com o policiamento ostensivo nos corredores de ônibus", reforça.

"Nós temos, infelizmente, a presença de criminalidade nesses locais, mas que está sendo mapeado e todo mundo já sabe. Por isso, mantemos um contato direto com as empresas de ônibus e com o próprio sindicato dos trabalhadores, para que a segurança deles, a nossa segurança e a segurança do passageiro pernambucano seja garantida", conclui.