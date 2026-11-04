Uber Táxi começa a operar no Recife com acesso à faixa exclusiva para ônibus

Uber Táxi começa a operar no Recife (Foto: Divulgação)

Passageiros do Recife já podem solicitar táxis pelo aplicativo da Uber por meio da categoria Uber Táxi, que começou a funcionar na capital pernambucana no fim de outubro e permite que os usuários encontrem taxistas cadastrados na plataforma sem precisar recorrer a outro aplicativo ou procurar pontos de táxi.

Um dos diferenciais do serviço no Recife é a possibilidade de os veículos utilizarem a Faixa Azul, corredor exclusivo para ônibus. O acesso a esses espaços pode reduzir o tempo de deslocamento em determinados trechos da cidade, uma vez que os táxis podem circular por vias reservadas ao transporte coletivo, respeitando as regras de trânsito.

A modalidade integra a estratégia de ampliação das opções de transporte oferecidas pela empresa e também representa uma alternativa para os taxistas que desejam receber solicitações de viagens por meio da plataforma. O serviço já era disponibilizado pela 99 desde 2015.

Para utilizar a novidade, o passageiro deve informar o destino no aplicativo da Uber e selecionar a opção Táxi ou Táxi Promo entre as categorias disponíveis.

As duas modalidades possuem formas diferentes de cobrança. Na opção Uber Táxi, a tarifa segue os valores estabelecidos pela legislação municipal e tem como referência o taxímetro, equipamento que calcula o preço da corrida de acordo com a distância percorrida e o tempo de viagem. Antes de confirmar a solicitação, o usuário recebe uma estimativa do valor.

Já no Táxi Promo, o aplicativo apresenta um preço com desconto calculado previamente sobre a tarifa do taxímetro. Nesse caso, o passageiro conhece o valor da corrida no momento da solicitação. A quantia, entretanto, pode sofrer alterações proporcionais caso ocorram mudanças significativas no percurso ou no tempo de deslocamento.

Segundo a Uber, a modalidade promocional foi desenvolvida para ampliar o número de viagens realizadas pelos taxistas parceiros. A adesão, porém, é facultativa, o que significa que a quantidade de veículos disponíveis depende dos profissionais cadastrados que optam por receber esse tipo de chamada.

Para atuar pela plataforma, os taxistas precisam apresentar a documentação exigida pela regulamentação municipal.

De acordo com a empresa, as viagens realizadas pelas categorias contam com mecanismos de segurança já disponíveis no aplicativo. Entre eles estão a verificação dos dados do veículo e do motorista, a consulta a antecedentes criminais durante o processo de cadastro dos condutores, o compartilhamento do trajeto em tempo real e o suporte oferecido pela plataforma.

Expansão

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Além do Recife, outras 11 cidades brasileiras passaram a contar com o Uber Táxi desde o fim de outubro. São elas: Belém (PA), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Joinville (SC), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

A modalidade já estava disponível em outras capitais e municípios do país. Em dezembro de 2024, a Uber anunciou a expansão do serviço para cidades como São Paulo, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília, além de Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Aracaju.

