Realizada nesta terça (17), a Operação Safra Oculta cumpriu mandados em 5 cidades pernambucanas e em 3 da Bahia

Arma foi apreendida durante operação da PF no Sertão (PF)

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal, nesta terça (17), mirou uma organização criminosa suspeita de atuar no financiamento e no cultivo ilegal de maconha no Nordeste, que teve uma movimentação financeira de R$ 116 milhões.

Ao todo, foram expedidos 16 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão.

Até o início da tarde, 11 pessoas tinham sido presas.

Segundo a PF, as buscas, ainda em andamento, resultaram na apreensão de celulares, dinheiro em espécie e veículos, além de arma.

A Operação Safra Oculta foi comandada por policiais da Base Carcará, em Petrolina, no Sertão pernambucano, e da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro (BA).

As ações aconteceram em Pernambuco e na Bahia. Veja as cidades:



Pernambuco



Recife

Petrolina

Belém de São Francisco

Carnaubeira da Penha

Ibimirim

Bahia

Salvador

Abaré

Senhor do Bonfim

Durante a operação, as equipes também realizam a erradicação de uma plantação de maconha em Belém de São Francisco, no Sertão pernambucano. Esse plantio pertence a um dos investigados, segundo a PF.

As investigações identificaram indícios de ocultação de bens e patrimônio por meio de pessoas jurídicas, incluindo estabelecimentos do setor de combustíveis.

Os investigados poderão responder, conforme suas participações, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação teve o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Caatinga/BA), do 6º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (6º BPM/BA), das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA) e em Pernambuco (FICCO/PE), do BAPTN/FICCO/PE, do Batalhão da PM/PE do Interior (BEPI/PE) e da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar (92ª CIPM/PE).