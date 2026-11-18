O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), na comunidade Riacho de Prata; vítima teve casa invadida por pelo menos três suspeitos armados

Cristiane Alves morreu no local (Foto: Rerodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 48 anos, identificada como Cristiane Alves Cordeiro, foi assassinada a tiros na madrugada desta terça-feira (17), dentro da própria residência, na Comunidade Riacho de Prata, no bairro de Maranguape II, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações repassadas pela polícia, Cristiane estava dormindo quando três homens pularam o muro e invadiram o imóvel. Ao ouvir barulhos, a vítima acordou e foi verificar o que estava acontecendo, momento em que foi surpreendida pelos invasores que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher morreu no local sem chance de socorro. Após o homicídio, os três homens fugiram e ainda não foram identificados ou localizados.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Conforme a perícia preliminar, Cristiane foi atingida por mais de oito disparos de revólver calibre 38. O corpo foi encaminhado e recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de homicídio doloso que vitimou uma mulher de 48 anos, no bairro de Maranguape II, em Paulista, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Segundo informações preliminares, três indivíduos teriam invadido a residência da vítima durante a madrugada e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ela. A mulher morreu no local.”, afirmou a corporação.

As investigações seguem para identificar e qualificar os autores do crime.

