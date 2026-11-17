Polícia Civil cumpre 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em cinco cidades pernambucanas, além de Curitiba, no Paraná

Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão domiciliar (Foto: Divulgação/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação policial na manhã desta terça-feira (17). A ação, Capital Reverso, ocorre no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro, em Pernambuco, além de Curitiba, no Paraná. As equipes também atuam em duas unidades prisionais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados e o bloqueio de ativos financeiros.

As investigações começaram em dezembro de 2025. Segundo a Polícia Civil, a organização tinha atuação predominante na Região Metropolitana do Recife e movimentava quantias milionárias provenientes do narcotráfico.

De acordo com os investigadores, o grupo utilizava mecanismos de ocultação patrimonial para dificultar o rastreamento do dinheiro obtido ilegalmente.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital. Os trabalhos investigativos tiveram suporte da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).

Para o cumprimento das medidas judiciais, a operação conta com equipes do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil do Paraná.