Animal vivia em uma jaula e foi apreendido dentro de um apartamento de luxo durante uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (17). Carros avaliados em até R$ 1,7 milhão também foram confiscados

Macaco ainda não teve idade ou dados revelados (Foto: Divulgação/PCPE)

Um macaco de estimação foi apreendido pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta terça-feira (17), durante uma operação contra um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Imagens cedidas pela corporação mostram o animal enrolado em um cobertor vermelho dentro de uma gaiola de grande porte, equipada com troncos e acessórios.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão domiciliar. Foram confiscados também de veículos de alto padrão, segundo as informações da PCPE: um Porsche Macan, uma Toyota SW4, duas unidades do sedã BMW 320i e um Jeep Compass. Juntos, os cinco automóveis somam entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,7 milhão em valores de mercado, segundo apurou a reportagem.

Iniciadas em dezembro de 2025, as apurações miram uma organização criminosa com atuação predominante na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a Polícia Civil, o grupo movimenta somas milionárias e utiliza complexos mecanismos de blindagem patrimonial para ocultar os lucros obtidos com o narcotráfico.

A PCPE informa que ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros também foram cumpridas, todas expedidas pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital.

Identidades dos presos alvos da operação ainda não foram divulgadas. A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre o balanço da operação e o destino do animal apreendido serão divulgados em momento oportuno pela assessoria de comunicação.

Operação

A Operação Capital Reverso é a 93ª de Repressão Qualificada realizada pela PCPE em 2026, é presidida pelos delegados Ney Rodrigues e Flávio Vieira, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (1ª DPRN/Denarc).

A ofensiva contou com o assessoramento da Diretoria de Inteligência (Dintel) e apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária (Giso/Seap-PE) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR).