A feira acontece das 7h às 12h, com oferta gratuita de diversos serviços e orientações em áreas essenciais

A ação é realizada das 7h às 12h (Foto: Divulgação)

Até o próximo sábado (21), o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) recebe, gratuitamente, a Feira de Saúde e Cidadania, que acontece das 7h às 12h. A ação faz parte Together Nordeste, movimento missionário e experiência de voluntariado promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado principalmente para jovens e adolescentes.

Durante a feira, serão oferecidos diversos serviços, entre eles orientação jurídica; atendimento clínico com médicos; acolhimento psicológico; informações sobre saúde bucal; elaboração de currículos e dicas para entrevistas de emprego; além de corte de cabelo, manicure, pedicure e massagem.

De acordo com o coordenador da feira, Fabiano Capeletti, o objetivo é servir à comunidade. “Mas existe também um segundo propósito: transformar a maneira como os nossos jovens enxergam as pessoas ao seu redor. Queremos que eles desenvolvam um olhar mais sensível às necessidades humanas e descubram que servir ao próximo não precisa ser apenas uma experiência pontual, mas pode se tornar um estilo de vida”, afirma.

Ação Together

Criado em Brasília, em 2019, o Together chega ao Nordeste com uma programação que reúne atividades de formação e atendimento à população. A organização pretende ainda estabelecer parcerias com instituições locais para dar continuidade às ações realizadas durante o evento.

Em Pernambuco, cerca de 4 mil jovens estarão envolvidos em diferentes trabalhos voluntários junto a instituições e comunidades. O evento será realizado simultaneamente em oito polos, com atividades previstas em Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista, Paudalho, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Carpina, São Lourenço da Mata e Abreu e Lima.

Outras capitais do Nordeste também terão programação do Together. São elas: João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza e Teresina.