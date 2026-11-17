Crime aconteceu em junho de 2025, na zona rural de Ouricuri, no Sertão. Vítima foi atingida em regiões vitais e sobreviveu após receber atendimento médico

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

Um homem foi condenado a 20 anos, 8 meses e 27 dias de prisão por tentar matar a ex-companheira a facadas, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada de 14 de junho de 2025, quando o réu invadiu a residência da vítima e a golpeou em regiões vitais do corpo. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri no dia 5 de novembro deste ano.

Pedro Pereira da Silva Neto foi condenado por tentativa de feminicídio, em regime inicialmente fechado. Os jurados reconheceram que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar e rejeitaram a tese da defesa de que a agressão deveria ser enquadrada como lesão corporal.

De acordo com o processo, o homem não aceitava o fim do relacionamento e invadiu a casa da ex-companheira, no povoado Barra de São Pedro, na zona rural do município. Durante a invasão, ele desferiu diversos golpes de faca contra a mulher, atingindo regiões vitais.

A vítima chegou a perder a consciência, mas foi socorrida e recebeu atendimento médico no hospital local. A morte não foi consumada devido à intervenção médica e ao socorro prestado após a agressão.

A pena foi agravada pelo fato de a vítima ser mãe de uma criança de cinco anos, filha do ex-casal. Além da condenação à prisão, a Justiça determinou que Pedro perca a capacidade de exercer o poder familiar em relação à menina e estabeleceu o pagamento de R$ 15 mil à vítima por danos morais.

O homem já estava preso preventivamente desde a época do crime. A Justiça negou o direito de recorrer em liberdade e determinou a execução imediata da pena.