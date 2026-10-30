Suspeito de jogar carro contra ex-mulher é preso no Ibura, no Recife 

Segundo a PCPE, o suspeito teria jogado o carro contra a ex-mulher, lesionando-a no pé. Caso aconteceu na quarta (28)

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito teria jogado o carro contra a vítima, lesionando-a no pé.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), policiais militares foram deslocados até o bairro do Ibura para atender a uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Ao chegar ao local da ocorrência, a vítima de 22 anos relatou que o ex-marido teria lançado um veículo contra ela, atentando contra sua vida.

Após ouvir as partes envolvidas, a ocorrência foi encaminhada à unidade policial competente para adoção das medidas cabíveis.

Conforme informou a PCPE, o caso foi registrado ainda na quarta (28), por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Após os procedimentos iniciais, o suspeito ficou à disposição da Justiça.