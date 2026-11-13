Servidora pública é morta a tiros na frente de casa em Jupi, no Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), no município de Jupi; Michele Mota Vilela era servidora desde 2017

Michele Mota Vilela, tinha 36 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma servidora pública de 36 anos, identificada como Michele Mota Vilela, foi assassinada a tiros em frente à casa onde morava, no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), quando ela chegava à residência acompanhada do marido, após participar de um casamento comunitário organizado pela prefeitura.

Segundo informações repassadas a polícia, um homem em uma motocicleta atirou contra Michele no momento em que ela desceu do carro para abrir o portão da casa.

Ainda conforme a corporação, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio consumado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

A área do crime foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para os trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado pra o Instituto de Medicina Legal (IML).

Michele era servidora pública da Prefeitura de Jupi desde 2017. Após a morte, a gestão municipal decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nos dias 12 e 13 de novembro, mantendo os serviços considerados essenciais.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte e destacou a atuação da funcionária no município.

“Michele foi uma pessoa muito querida por todos e transformava todos os ambientes com seu jeito alegre de ser, além de uma grande profissional que colaborou grandemente e de forma incansável pelo município”, diz o comunicado.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria e a motivação do crime. A Polícia Civil informou que as investigações já foram iniciadas e seguirão até a elucidação do caso.