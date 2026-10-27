Incêndio atinge ONG infantil em Brasília Teimosa

Diario de Pernambuco apurou que não houve feridos ou vítimas. Causa das chamas teria sido a explosão de um botijão de gás na hora da troca do equipamento

Um incêndio atingiu a ONG Turminha do Flau, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, no início da tarde desta terça-feira (27).

O Diario de Pernambuco está no local e apurou que não há vítimas ou feridos. A equipe de reportagem conversou com um dos educadores da instituição, que contou que o motivo das chamas foi a explosão do botijão de gás após a troca do equipamento na cozinha do local.

“Subi com o gás, normalmente. Encaixei o registro, conferi se estava vazando ou não. Aí, coloquei no cantinho, de repente o gás caiu e começou a vazar tudo. Eu pensei em voltar, só que explodiu. Um livramento muito grande, eu saí correndo”, afirmou Fernando José.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), George Barbosa, quatro pessoas foram atendidas por inalação de fumaça, mas foram atendidas e passam bem.

Uma senhora torceu o tornozelo, foi atendida pelas pessoas no local com gelo e não quis ir ao hospital. Uma viatura do CBMPE está no local. A corporação ainda não confirmou quantos agentes atuam na ocorrência.

Irmã Aurieta, uma das fundadoras, diz que o que aconteceu foi um livramento, nas vésperas do aniversário de 44 anos da ONG. "Amanhã completamos 44 anos de luta e resistência. Deus estava no comando de tudo e nada grave aconteceu", ela afirma. Ela ainda agradeceu a solidariedade das pessoas que foram até o local para tentar ajudar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que foi acionado, na tarde desta terça-feira (27), para uma ocorrência de incêndio em uma instituição filantrópica, localizada na Rua Espardate, no bairro de Brasília Teimosa, no Recife.

Três viaturas foram enviadas ao local para atender à ocorrência. Não houve vítimas. Após a realização dos procedimentos operacionais, a ocorrência foi finalizada no local.