Rotary Club entrega 200 presentes a crianças em creche no Vasco da Gama, no Recife

Além da entrega de presentes, parceria prevê novas iniciativas sociais em unidades de ensino da capital pernambucana

Celebração pelo Dia das Crianças incluiu distribuição de presentes e recreação em unidade da Zona Norte (Foto: Acervo pessoal)

Cerca de 200 crianças receberam presentes durante uma ação promovida pelo Rotary Club da Boa Vista, na quarta-feira (14), em uma unidade de educação infantil localizada no bairro de Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife. A iniciativa contou com a participação de representantes das instituições, recreação com palhaço e distribuição de brindes.

A mobilização foi organizada após reuniões com a direção da unidade para definir quais lembranças seriam entregues às crianças.

Segundo o advogado Marcos Pontes, representante do Rotary Club de Boa Vista, a ação integra um conjunto de iniciativas sociais desenvolvidas pela instituição e faz parte da parceria com o Diario de Pernambuco para ampliar atividades de caráter filantrópico na região.

“Fizemos algumas reuniões com a diretora da escola e, nesses encontros, chegamos à conclusão sobre o tipo de presente, lembrança ou brinde que poderia ser oferecido. Adquirimos esses brindes e participamos da atividade das 10h às 11h30, aproximadamente, que é o horário em que termina o período escolar”, afirmou.

De acordo com Marcos Pontes, o clube cedeu o terreno e o prédio onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), além de oferecer suporte às atividades desenvolvidas no local.

“O patrimônio da escola, tanto o prédio quanto o terreno, pertence ao Rotary Club da Boa Vista. Além disso, participamos dando apoio e suporte às atividades da escola e das crianças, que têm entre zero e cinco anos nessa unidade”, explicou.

O clube também mantém uma parceria relacionada a outra unidade de ensino, cujo prédio foi cedido à rede estadual e atende aproximadamente 600 alunos de 3 a 5 anos de idade. Nesse espaço, são realizadas ações sociais periódicas, entre elas um curso de formação e treinamento com noções básicas de inteligência artificial.

“O Rotary tem uma fundação que apoia projetos, e vamos tentar desenvolver um projeto conjunto em unidades aqui do estado, que necessitam de equipamentos e de outros recursos para funcionar”, disse Pontes.

A iniciativa realizada no Vasco da Gama integra uma agenda de atividades que busca atender diferentes públicos e contou com a presença do integrante Christian Watanabe. Para o fim do ano, está prevista uma nova atividade na unidade de educação infantil, desta vez em comemoração ao Natal.

