Iniciativa do Instituto Vizinhos Solidários já beneficiou 25 pessoas e integra uma rede de ações voltadas à inclusão social e à geração de renda

Doação de bags abre caminho para jovens iniciarem trabalho como entregadores no Recife (Cortesia/Instituto Vizinhos Solidários)

Uma bag térmica pode representar o primeiro passo para quem deseja começar a trabalhar e não tem condições de comprar os equipamentos necessários. Foi a partir dessa realidade que o Instituto Vizinhos Solidários criou uma iniciativa para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a ingressarem na atividade de entregas. Até agora, 25 pessoas já foram beneficiadas com a doação de bags, que podem ser utilizadas para iniciar ou fortalecer o trabalho como entregadores.

A ação surgiu da convivência da instituição com moradores de diferentes comunidades. Durante as atividades, a equipe identificou pessoas que tinham interesse em trabalhar com entregas, mas encontravam na falta de recursos financeiros um obstáculo para começar. A partir dessa demanda, o instituto passou a mobilizar parceiros e colaboradores para conseguir os equipamentos.

“Percebemos que existem pessoas com vontade de trabalhar, disposição e até os meios para realizar entregas, mas que não conseguem começar porque não têm condições financeiras de adquirir uma bag térmica. Identificamos que um equipamento aparentemente simples poderia representar a porta de entrada para uma oportunidade de trabalho”, explicou a diretora do Instituto, Maria Eduarda.

A proposta é que a doação funcione como um incentivo à autonomia financeira. Segundo a diretora, alguns beneficiados começam utilizando bicicletas ou patinetes alugados e, com o dinheiro obtido nas entregas, podem investir em meios próprios de transporte e melhorar as condições de vida.

“A bag representa muito mais do que um equipamento de trabalho. Representa uma oportunidade de recomeço e, principalmente, uma oportunidade de voltar a sonhar. Às vezes, tudo começa com uma bag, mas o que queremos ajudar a construir é uma história de autonomia, dignidade e conquistas”, afirmou.

Como participar

O processo começa com a identificação de pessoas interessadas em trabalhar com entregas e que não possuem condições de adquirir o equipamento. A seleção considera a situação socioeconômica, a necessidade da bag e o interesse efetivo em utilizá-la para gerar renda.

Os interessados podem procurar o Instituto Vizinhos Solidários por meio das redes sociais e dos canais oficiais da instituição. A iniciativa prioriza pessoas desempregadas ou que buscam uma alternativa para complementar a renda familiar.

Neste primeiro momento, o apoio está concentrado na entrega dos equipamentos. A instituição, no entanto, pretende ampliar a iniciativa com parcerias que possibilitem oferecer orientação profissional e capacitação aos beneficiados.

Trabalho nas comunidades

A distribuição das bags faz parte de uma atuação mais ampla do Instituto Vizinhos Solidários, que desenvolve atividades de assistência e inclusão social durante todo o ano. Atualmente, a instituição acompanha mensalmente 2.670 famílias cadastradas e realiza ações em comunidades do Recife, da Região Metropolitana e de outras localidades de Pernambuco.

Entre as iniciativas estão a distribuição diária de aproximadamente 200 marmitas, a entrega de cestas básicas, o Market Solidário, sistema no qual famílias cadastradas acessam alimentos por meio de pontos, e o atendimento psicanalítico gratuito.

A ONG também promove cursos profissionalizantes, campanhas de arrecadação e atividades em parceria com voluntários, empresas e outras instituições.

Para Maria Eduarda, a mobilização da sociedade é fundamental para ampliar o alcance das ações. Além da doação de equipamentos, empresas e comerciantes podem contribuir com recursos, enquanto moradores podem indicar pessoas que precisam da oportunidade.

“Não precisam ter uma grande empresa ou muitos recursos para fazer a diferença. Às vezes, uma pessoa doa uma bag, outra divulga a iniciativa, uma empresa contribui com equipamentos e outra pessoa indica alguém que precisa de uma oportunidade”, destacou a diretora.

A expectativa é ampliar o número de beneficiados e levar a iniciativa a outras comunidades. Para isso, o instituto recebe doações de bags novas ou em boas condições e busca novos parceiros interessados em apoiar o projeto.

