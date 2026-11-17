Em vídeo de mais de sete minutos publicado nas redes sociais nesta terça-feira (17), Mirtes relembra o nascimento da criança, fala da dor após seis anos de ausência e reafirma luta por justiça

Em vídeo de mais de sete minutos publicado nas redes sociais nesta terça-feira (17), Mirtes relembra o nascimento da criança, fala da dor após seis anos de ausência e reafirma luta por Justiça. (Reprodução/Redes Sociais)

"Hoje, meu filho, você completaria 12 anos. Fico imaginando como você estaria, o que você estaria fazendo": É assim que Mirtes Renata começa a ler a carta que escreveu para Miguel nesta terça-feira (17), dia em que completaria 12 anos. Em vídeo de mais de sete minutos publicado nas redes sociais, a advogada relembra o nascimento da criança, fala da dor após seis anos de ausência e reafirma luta por justiça.

"Mais um aniversário sem meu filho. Miguel chegou ao mundo no dia 17 de novembro de 2014, às 7h42 da manhã. Uma marca que eu vou levar para o resto da minha vida, a marca da vida", começou Mirtes, em tom emocionado.

A advogada conta ainda que o filho nasceu "do jeitinho" que ela sonhou: "O rostinho dele, bem redondinho, cabeludinho, todo, todo gordinho, todo dobradinho, a coisa mais gostosa do mundo. Ele nasceu já chorando, já berrando, aquela coisa muito linda", relembrou.

"Imagino suas perguntas, suas risadas, suas conversas e até mesmo suas 'presepadas'. Fico pensando como seria acompanhar você crescendo, descobrindo o mundo e se tornando cada vez mais você", leu Mirtes no primeiro trecho da carta.

Logo depois, relata que a dor que sente nenhuma mãe deveria sentir. "Já são seis anos sem você, seis anos de uma saudade que não diminuiu, de um amor que continua crescendo e de uma ausência que está presente em todos os dias da minha vida. Às vezes ainda me pego imaginando como seria a nossa vida hoje, porque, mesmo com o passar do tempo, continuo sendo sua mãe, continuo sentindo sua falta e continuo desejando tudo aquilo que nos foi tirado", afirmou.

A advogada explica ainda que a partida do filho mudou sua vida, fazendo com que ela pudesse "enxergar ainda mais de perto as injustiças que tantas crianças negras e suas famílias enfrentam nesse país", destacando que essa é uma realidade que não pode ser normalizada.

Por fim, Mirtes reforça que segue fazendo o que está a seu alcance para que haja justiça pela morte de Miguel. "Sigo fazendo o que está ao meu alcance, amando você todos os dias, falando sobre você e lutando por justiça. Você deveria estar aqui, meu neguinho. Eu nunca vou deixar que esqueçam disso. Eu te amo para sempre, meu filho", finalizou.











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Leia a carta na íntegra:

"Hoje, meu filho, você completaria 12 anos. Fico imaginando como você estaria, o que você estaria fazendo, quais brincadeiras você estaria brincando, quais músicas você estaria ouvindo, quais seriam os seus sonhos e suas vontades.

Imagino suas perguntas, suas risadas, suas conversas e até mesmo suas travessuras. Fico pensando como seria acompanhar você crescendo, descobrindo o mundo e se tornando cada vez mais você.

Como eu queria estar vivendo tudo isso ao seu lado. Mas infelizmente a vida não nos permitiu chegar até aqui juntos.

Você não está mais nos meus braços para receber um abraço apertado, um beijo bem demorado e ouvir o quanto você é amado por mim, por sua avó, por seu pai.

E essa é uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Já são seis anos sem você, seis anos de uma saudade que não diminuiu, de um amor que continua crescendo e de uma ausência que está presente em todos os dias da minha vida.

Às vezes ainda me pego imaginando como seria a nossa vida hoje, porque, mesmo com o passar do tempo, continuo sendo sua mãe, continuo sentindo sua falta e continuo desejando tudo aquilo que nos foi tirado.

Sua partida mudou a minha vida para sempre, mas também me fez enxergar ainda mais de perto as injustiças que tantas crianças negras e suas famílias enfrentam nesse país. Uma realidade que ninguém pode aceitar, uma realidade que ninguém pode normalizar. Meu filho, eu queria que hoje fosse apenas um dia de festa.

Queria estar preparando seu aniversário, escolhendo seu bolo, pensando nos presentes e vendo sua alegria ao apagar as velinhas. Queria que as pessoas conhecessem sua história pelas suas brincadeiras, pelo seu sorriso e por tudo que você ainda tinha para viver.

Mas, desde que você partiu, também carrego uma missão: lutar para que sua história não seja esquecida e para que a justiça seja feita.

São seis anos de espera, de cobrança e de uma luta que não escolhi viver, mas que sigo enfrentando por você. Porque justiça não é favor, é um direito. E a sua vida merecia proteção, cuidado e respeito. Eu não quero que você seja lembrado apenas pela maneira como partiu.

Quero que as pessoas conheçam o Miguel menino, cheio de vida, que tinha uma história inteira pela frente. Quero que seu nome continue representando a importância de proteger nossas crianças, especialmente as crianças negras, para que nenhuma outra mãe precise passar pelo que estou passando.

Hoje, no seu aniversário, meu coração se divide entre a alegria de lembrar o dia em que você chegou e a tristeza de não poder comemorar seus 12 anos. Mas tem uma coisa que o tempo nunca vai mudar: você continua sendo meu filho, meu grande amor.

Está nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, na minha história, em tudo que faço para manter sua memória viva. Feliz 12 anos, meu filho. Se eu pudesse fazer um pedido hoje, seria ter você aqui comigo.

Mas como não posso, assim, sigo fazendo o que está ao meu alcance, amando você todos os dias, falando sobre você e lutando por justiça. Você deveria estar aqui, meu neguinho. Eu nunca vou deixar que esqueçam disso. Eu te amo para sempre, meu filho.

Com todo o amor do mundo, mamãe, sua nanã."