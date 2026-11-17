Munições, lunetas telescópicas, miras a laser, colete e cinto tático do Exército estavam entre o material recolhido pela PM

Material estava dentro de uma baiteira (Foto: Divulgação/PMPE)

Equipamentos bélicos e uma quantidade de drogas foram apreendidos, na tarde desta segunda-feira (16), em uma área de mangue nas proximidades do Habitacional Via Mangue II, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Carregadores de fuzil, munições, lunetas telescópicas, miras a laser, um colete e um cinto tático do Exército estavam entre o material encontrado.

Durante rondas, policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) receberam denúncias de que indivíduos estariam utilizando uma embarcação para transportar e esconder drogas e armamentos na região.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram uma baiteira e encontraram o material escondido em um balde enterrado e em uma mochila. Na ação, foram apreendidos 1,194 kg de maconha, fracionada em bigs e tabletes prensados, 195 pedras de crack, 70 porções de maconha do tipo flor e 68 unidades de haxixe.

Também foram recolhidos dois carregadores de fuzil calibre 5,56 mm, 18 munições do mesmo calibre, duas lunetas telescópicas, duas miras a laser, duas bandoleiras, um colete tático e um cinto tático do Exército, além de uma balança de precisão.

Todo o material foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplan) para a adoção das medidas cabíveis.