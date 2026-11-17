Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (17), advogada relembra o aniversário da criança, morta em junho de 2020 no Recife, e afirma que continuará lutando por justiça

Menino Miguel morreu ao cair do 9º andar após ser deixado sozinho no elevador (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Por meio das redes sociais, Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, homenageou o filho, que completaria 12 anos nesta terça-feira (17). A advogada fez uma série de publicações em sua conta oficial no Instagram, em homenagem a Miguel. "Feliz aniversário, meu filho. 12 anos você faria! Feliz aniversário, meu neguinho", escreveu na imagem, na qual Miguel aparece em uma festa.

Na legenda da postagem, Mirtes afirmou que segue lutando na Justiça e declarou amor eterno ao filho.

"Neste aniversário, eu não consegui te dar de presente a justiça que você merece. Mas quero que saiba que sua mãe não vai desistir. Enquanto eu tiver forças, continuarei lutando para que a justiça seja feita. Você merece muito mais do que essa espera. Meu amor por você é eterno, e a minha luta também", publicou.















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Relembre o caso

Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu após cair do nono andar de um edifício de luxo no bairro de São José, na área central do Recife, em 2 de junho de 2020, enquanto estava sob os cuidados de Sari Corte Real.

Na ocasião, durante a pandemia de Covid-19, a mãe da criança, Mirtes Renata Santana de Souza, continuava trabalhando como empregada doméstica para a família de Sari.

Segundo as investigações, Mirtes havia saído do apartamento para passear com o cachorro dos patrões quando Miguel tentou ir atrás da mãe. Imagens do circuito interno mostraram o garoto entrando sozinho no elevador após interação com Sari.

Segundo a apuração da Polícia Civil e os laudos periciais, a criança chegou ao nono andar do prédio, acessou uma área técnica próxima aos equipamentos de ar-condicionado e caiu de uma altura de cerca de 35 metros.

Sari Corte Real foi denunciada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por abandono de incapaz com resultado morte. Em maio de 2022, ela foi condenada a oito anos e meio de prisão pelo crime, mas recorre em liberdade.