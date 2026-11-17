Apac prevê pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade em três regiões do estado

A previsão indica chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul (Foto: Isabella Fabricio/DP)

Pernambuco terá possibilidade de chuva em diferentes regiões nesta terça-feira (17). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão indica chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul.

A Apac também mantém um aviso de chuva para o Agreste, Sertão Pernambucano e Sertão do São Francisco. O alerta, indica a permanência de condições de instabilidade e umidade que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, em pontos isolados e com intensidade moderada, até a tarde desta terça-feira (17).

Em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva para esta terça-feira.

A Apac orienta a população a seguir as recomendações da Defesa Civil durante o período de instabilidade.