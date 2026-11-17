Polícia encontrou ração misturada com chumbinho na casa da investigada, de 30 anos; substância foi confirmada pelo Instituto de Criminalística

35ª Circunscrição – Araçoiaba (Reprodução/Google Street Views)

Uma mulher de 30 anos foi detida nesta segunda-feira (16), suspeita de envenenar cerca de 50 animais domésticos, entre cães e gatos, no município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife. A investigação aponta que os animais teriam morrido após consumir ração misturada com chumbinho, veneno utilizado para matar ratos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher mora no Bairro do Quinze e é alvo de diversos boletins de ocorrência registrados por moradores que denunciaram a morte de seus animais por envenenamento.

Durante as investigações, policiais foram até a residência da suspeita e encontraram uma grande quantidade de ração misturada com uma substância tóxica. O material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC), no Recife, que confirmou a presença de chumbinho.

Segundo testemunhas e denunciantes, os animais ingeriram a ração contaminada e apresentaram sintomas antes de morrer.

A mulher foi levada à delegacia, prestou depoimento e acabou liberada com o uso de tornozeleira eletrônica. Ela deverá responder por maus-tratos a animais com resultado morte.

Novas denúncias

O delegado responsável pelas investigações, Alaumo Lima, informou que o inquérito policial ainda está em fase de conclusão. Ele também pediu que moradores que perderam animais de estimação em circunstâncias suspeitas procurem a Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência.

O apelo é direcionado especialmente aos moradores do Bairro do Quinze, onde foram registradas denúncias de envenenamento de cães e gatos.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou uma ocorrência de crueldade contra cães e gatos em Araçoiaba.

“Segundo relatos da noticiante, de 50 anos, oito gatos foram encontrados mortos, aparentemente por envenenamento. A suspeita é de que a autora seja uma vizinha da vítima”, afirmou.

O caso segue sob as investigações da 35ª Circunscrição do município.





