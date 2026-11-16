Registrada por câmeras de segurança, a fuga aconteceu no sábado (14). Pouco depois, um dos fugitivos foi recapturado. Outros dois ainda estão foragidos

Um dos fugitivos foi capturado ainda nas redondezas do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Curado, na Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um policial militar foi preso por suspeita de abandonar o posto durante a fuga de três detentos no Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Complexo do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, por meio de nota divulgada nesta segunda (16).











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Registradas por câmeras de segurança, a fuga aconteceu no sábado (14). Pouco depois, um dos fugitivos acabou sendo recapturado. Outros dois ainda estão foragidos.

Segundo informações da PM, o policial preso em flagrante seria responsável pela sentinela do presídio no momento da fuga.

Na nota, a PM disse que outros militares foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), e prestaram depoimento.

Ainda de acordo com a PM, o militar preso ainda vai passar por audiência de custódia, onde será decidida se a prisão será mantida ou se ele receberá liberdade provisória.

Uma inspeção foi realizada pelo Núcleo de Operações, que também reuniu provas.

A PM disse, ainda, que a Polícia Judiciária Militar recomendou a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do efetivo que estava de serviço no dia da fuga.

Além disso, a Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) abriu um procedimento preliminar para analisar a repercussão administrativa com relação ao caso.

“O militar responsável pela sentinela foi preso em flagrante por suspeita de abandono de posto e fuga culposa de preso, ficando a decisão sobre a manutenção da custódia ou concessão de liberdade provisória a cargo do Juízo competente em audiência de custódia”, informou o comunicado da PM.

O que diz a Seap

Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) informou que as forças de segurança, em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Penal de Pernambuco, seguem realizando diligências e operações para a recaptura dos fugitivos.

“Por medida de segurança e para não comprometer o andamento das ações, outras informações não serão divulgadas”, acrescentou.

Os foragidos

Segundo informações apuradas pelo Diario, os detentos que fugiram respondem a ações penais por crimes graves na região metropolitana, incluindo homicídios qualificados motivados por disputas pelo controle do tráfico de drogas e queima de arquivo.

Os foragidos foram identificados como Ângelo Emauro de Almeida Lima e Felipe Silva de Lima.

Ângelo é conhecido como "Paia" ou "Ângelo". Tem 38 anos e estava preso na unidade desde abril de 2025.

Ele é apontado pelo Ministério Público como liderança de grupo criminoso com atuação na Zona Norte do Recife e municípios vizinhos.

Ângelo foi denunciado pelo duplo homicídio do casal Dayse Nascimento de Melo e Edvan José da Silva, ocorrido em junho de 2024, no bairro da Guabiraba. Segundo o MPPE, o crime foi motivado por uma dívida de drogas e armas acumulada pelas vítimas, sendo Ângelo apontado como o mandante da execução.

O foragido também responde, junto à Vara Regional do Tribunal do Júri de Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, por um assassinato ocorrido em setembro de 2023, em Cruz de Rebouças. A investigação aponta que a emboscada integrou uma série de conflitos armados pelo domínio do tráfico na região.

Felipe Lima, ou "Felipe da Vila Holandesa", tem 35 anos. Tem histórico de fuga e reincidência no sistema prisional, apontam os autos e registros penitenciários acessados pelo Diario.

Segundo a ficha da Seap-PE, ele já é condenado em regime fechado por homicídios qualificados cometidos em Moreno, com penas que ultrapassam 37 anos de prisão, além de responder a outros processos por homicídio na Região Metropolitana.

De acordo com registros da 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, ele já havia rompido a tornozeleira eletrônica e permanecido foragido após não retornar de saída temporária.

Ele foi recapturado em outubro de 2025, em Prazeres, em Jaboatão, durante abordagem da Polícia Militar enquanto aguardava uma motocicleta por aplicativo. Na ocasião, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado com ele.

Conforme o relato policial anexado ao auto de prisão em flagrante, Felipe é apontado como chefe do tráfico na Vila Holandesa, em Moreno, e planejava roubar o veículo para se deslocar até a cidade para executar um rival.

Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia e havia sido transferido em definitivo para o PPLL em junho deste ano antes da nova fuga.

Como foi a fuga



Imagens das câmeras de segurança mostram que o primeiro detento, que vestia uma camisa laranja, pulou o muro do presídio carregando um saco.



Outro homem, de camisa verde, também conseguiu passar pela muralha, e os dois caminharam juntos para fora do presídio.

O terceiro presidiário jogou um saco por cima do muro e tentou escapar. Ele teve dificuldade para pular o muro, caiu no chão. Esse foi o detento recapturado pelas forças de segurança.

