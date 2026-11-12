Mais de 26 mil pés de maconha são erradicados no Sertão

A Operação Carcará foi realizada na zona rural do município de Santa Maria da Boa Vista

Parte do material foi incinerado no próprio terreno da plantação (Foto: Divulgação/PMPE)

Um plantio com 26.200 pés de maconha na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, foi erradicado pela polícia, durante a vigésima fase Operação Carcará, realizada nesta quarta-feira (11).

Após levantamento de informações do serviço de inteligência da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM), com apoio do Malhas da Lei e da Polícia Federal, policiais chegaram ao local.

No local, foram encontrados 9.400 pés da erva já em fase de colheita, além de outras 16.800 mudas da planta. No momento da chegada dos policiais, três pessoas estavam na área, mas apenas uma foi presa em flagrante. As outras duas conseguiram fugir.

Parte do material foi apresentada à autoridade policial, enquanto o restante foi incinerado no próprio terreno da plantação. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Cabrobó.

