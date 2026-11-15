Artistas, instituições e políticos se despedem de Claudionor Germano

Cantor Claudionor Germano, conhecido como a "Voz do Frevo", faleceu neste domingo (15) aos 94 anos

Claudionor Germano no museu Paço do Frevo (Alcione Ferreira/Arquivo DP)

A morte do cantor Claudionor Germano neste domingo (15) foi lamentada em todo o Estado. Políticos, artistas e instituições - como o museu Paço do Frevo e o Bloco Lírico O Bonde - se despediram da "Voz do Frevo" lembrando seu legado e importância histórica.

Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2016, Claudionor Germano da Hora, considerado o maior intérprete da história do frevo, morreu aos 94 anos, no Recife. O artista faleceu em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Ele tratava a doença de Parkinson, mas mantinha-se ativo na cena cultural até os últimos meses.



Confira as declarações:

Políticos

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Raquel Lyra, governadora do Estado

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Claudionor Germano, Patrimônio Vivo de Pernambuco e um dos maiores nomes do nosso frevo.

À sua família, em nome de seu filho Nonô, e aos seus inúmeros amigos e fãs, expresso minha profunda solidariedade neste momento de despedida.

Em sua homenagem e em reconhecimento à sua importância para a nossa cultura, decreto luto oficial por três dias.

Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular.

Victor Marques, prefeito do Recife



Recebo com profunda tristeza a notícia da partida de Claudionor Germano, a Voz do Frevo, um dos maiores nomes da nossa música e patrimônio do Carnaval pernambucano. Presente em todas as 60 edições do Baile Municipal, Claudionor deixa um legado que seguirá vivo nas ruas, nas orquestras e em cada Carnaval do Recife. Em reconhecimento à sua imensa contribuição à nossa cultura, decretaremos luto oficial de três dias na cidade.

À família, aos amigos e admiradores, deixo meu abraço e minha solidariedade neste momento de tanta tristeza. Sua voz fará muita falta, mas jamais deixará de ecoar no coração dos pernambucanos. Obrigado por tanto, Claudionor!

Marília Arraes, senadora eleita

Há artistas que se tornam eternos porque sua obra se confunde com a identidade de um povo. Claudionor Germano é um deles.

Recebo com profunda tristeza a notícia de sua partida. Um dos maiores intérpretes da música pernambucana, Claudionor dedicou sua vida à valorização e à defesa da nossa cultura, eternizando o frevo e marcando gerações com sua voz inconfundível.

Sua trajetória também está ligada à história de resistência e aos ideais de Miguel Arraes, com quem compartilhava o compromisso com a cultura popular, nossas raízes e a valorização das manifestações que representam a identidade do nosso povo.

Seu legado permanecerá vivo em cada frevo, em cada Carnaval e na memória de Pernambuco.

Minha solidariedade ao seu filho Nonô Germano, familiares, amigos e admiradores.

Obrigada por tudo, mestre Claudionor. Sua voz será eterna na história e no coração de Pernambuco.

Ana Paula Jardim, Secretária de Cultura de Pernambuco em exercício

Claudionor Germano deixa uma marca profunda na cultura pernambucana e na música brasileira.

Sua voz se tornou um dos símbolos mais expressivos do frevo, ajudando a imortalizar composições e a transmitir a força da expressão carnavalesca a diferentes gerações.

Despedimo-nos de um artista cuja trajetória se entrelaça com a própria história do Carnaval pernambucano e do frevo. Seu legado seguirá vivo na memória do nosso povo, nas ruas e nos acordes que continuarão a ecoar sua voz e sua arte.

Artistas

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Alceu Valença

Soube agora que Claudionor Germano se foi.

Claudionor é referência fundamental para todos os que fazem do frevo o maior símbolo da cultura foliã de Pernambuco.

O grande intérprete da obra de Capiba deixa um legado gigantesco, como o próprio carnaval pernambucano que ele ajudou a manter vivo.

Segue na luz, com seu chapéu de sol aberto a inspirar todos os carnavais que virão.

André Rio

Há vozes que o tempo não silencia, que a morte não alcança, que a eternidade acolhe e transforma em poesia.



Claudionor Germano se encantou.



Conheci Claudionor nos idos dos anos 80, através do meu tio, o maestro José Menezes, e do meu pai, o compositor Alírio Moraes. Eu ainda semeava os primeiros sonhos da minha vida musical, enquanto ele já florescia no coração de Pernambuco.



Quanto aprendi com aquele homem!



Meu mestre, meu amigo, meu eterno professor.



Claudionor não simplesmente cantava o frevo. Ele o personificava. Havia em sua voz o lirismo das nossas ladeiras, a memória dos nossos antigos carnavais, a ebulição das ruas e a alma pernambucana em toda a sua grandeza.



O maior intérprete de Capiba, o soberano do frevo-canção. Um rei que não precisou de castelo, cuja coroa era a própria voz e cujo reino era o coração do seu povo.



Certa vez, numa entrevista, disse que a maneira mais certa de homenageá-lo seria enaltecê-lo sempre, agradecer sempre e fazer o que ele fez a vida inteira: fazer com que o frevo seja essa música forte que tanto nos orgulha e que atravessa gerações.



O frevo veio das ruas, invadiu o mundo, e cabe a nós mantê-lo nesse pedestal altíssimo, na grandeza daquilo que ele é: nosso centenário frevo, nosso genuíno ritmo pernambucano, a alegria do Recife e de Olinda.



Hoje, essas palavras ganham em mim um sentido ainda mais profundo. São também uma declaração de amor, um compromisso de vida, uma promessa ao meu professor.



Há uma saudade bordada em cada estandarte, uma lágrima escondida em cada serpentina, um silêncio entre as notas de uma partitura que parece não querer chegar ao fim.



Imagino Capiba, meu pai, meu tio e tantos outros imortais preparando uma grande festa para receber Claudionor.

Almir Rouche

O mestre Claudionor vai fazer falta para a gente. Mas ele ele cumpriu uma missão.

É um farol que fica aceso. Serviu de muita inspiração para a gente, não só para a minha geração, mas acredito eu para as gerações vindouras.

Poucos interpretavam como Claudionor interpretava. Poucos cantam como o nosso Claudionor cantava. Uma dicção perfeita, uma divisão do frevo que não é fácil cantar. Uma voz incomparável, maravilhosa. Não tem como substituir, diga-se de passagem.

Mas é um farol, uma enciclopédia que a cultura deixou para a gente e que a gente é muito felizardo por ter por ter essa essa película de vida e essa história que deixa o nosso Claudionor Germano, o mestre, o verdadeiro rei do do carnaval, do cantar, da interpretação.

Eu acho que ninguém vai fazer igual ao mestre Claudionor Germano. Esse farol que vai ficar aceso por todas as gerações. Porque quem morreu foi o corpo. Mas a cultura que ele deixou, a arte que ele deixou, está viva e vai continuar vivíssima.

Instituições

Paço do Frevo

É com profundo pesar que recebemos a notícia da despedida do cantor Claudionor Germano neste domingo, 15 de novembro, aos 94 anos. A Voz do Frevo, como ele ficou conhecido, contudo, não se cala.

Claudionor, o Senhor do Frevo, que eternizou tantas canções que embalaram e permanecerão embalando os nossos dias de folia, agora é também eterno em nossa memória. Celebramos sua história, sua voz e seu canto, que seguirão atravessando gerações.

Que privilégio termos vivido na mesma época que esse mestre! Alguém que não se deixou vencer pelos percalços da doença ou pelo avanço da idade e que, mesmo diante das dificuldades, continuou aceitando o chamado de levar a alegria do Frevo a tantos encontros e eventos. Ocasiões que, só por contarem com sua presença, se tornavam ainda mais especiais e inesquecíveis, como esse Réveillon do Paço do Frevo, em 2023. Um dia foi emocionante!

Hoje, a despedida vem acompanhada da certeza de que testemunhamos algo extraordinário: um fenômeno, um cometa, uma vida verdadeiramente grandiosa.

Viva, para sempre, a Voz do Frevo! Viva Claudionor Germano!

Cid Cavalcanti, presidente do Bloco Lírico O Bonde

Há vozes que nunca se calam. A de Claudionor Germano continuará ecoando em cada Carnaval, em cada frevo e na memória do povo pernambucano.

O Bonde recebe com profunda tristeza a notícia da partida de Claudionor Germano, aos 94 anos, neste domingo (15). Um dos maiores intérpretes do frevo, o mestre dedicou sua vida à nossa cultura, eternizando canções que atravessaram gerações e se tornaram parte da história de Pernambuco.

Neste ano, quando celebramos nossos 35 anos de fundação, tivemos a honra de dedicar nosso Carnaval a Claudionor Germano e Capiba. Uma homenagem que nasceu da admiração e da gratidão por dois nomes fundamentais da nossa identidade cultural. Hoje, esse reconhecimento ganha um significado ainda mais profundo.

O Bonde se solidariza com seu filho Nonô Germano, familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda. Mais do que lamentar sua partida, reafirmamos nosso compromisso de preservar a memória e o legado de quem fez do frevo uma expressão tão bonita da nossa identidade.

Obrigado, mestre Claudionor! Sua voz seguirá conosco, sempre que O Bonde ganhar as ruas.

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