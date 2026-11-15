Pernambuco de luto por Claudionor Germano

Governo do Estado decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento de Claudionor, assim como a Prefeitura do Recife

Show do cantor Claudionor Germano (Arquivo DP)

O Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife decretaram, neste domingo (15), luto oficial de três dias em decorrência da morte do cantor Claudionor Germano, falecido aos 94 anos. Os anúncios foram feitos pela governadora Raquel Lyra e pelo prefeito Victor Marques como forma de reconhecimento pela relevância do artista na preservação e difusão da cultura pernambucana.



Em nota, Raquel afirmou que o decreto foi feito em “homenagem” a Claudionor e “em reconhecimento à sua importância para a nossa cultura”. “Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular”, diz a governadora no texto.



Marques, também em nota, ressaltou que o decreto é um “reconhecimento à imensa contribuição do artista para a cultura pernambucana” "À família, aos amigos e admiradores, deixo meu abraço e minha solidariedade neste momento de tanta tristeza. Sua voz fará muita falta, mas jamais deixará de ecoar no coração dos pernambucanos. Obrigado por tanto, Claudionor", afirmou o prefeito.



Histórico ligado ao Carnaval recifense



Nascido na capital pernambucana em 10 de agosto de 1932, Claudionor Germano ficou nacionalmente conhecido como a "Voz do Frevo". Ao longo de sua trajetória fonográfica, estabeleceu parcerias históricas com compositores como Nelson Ferreira e Capiba — de quem registrou mais de 132 obras.



Além de imortalizar clássicos da música popular e carnavalesca, como Elefante de Olinda, Tá Maluco, Capiba e Isso Aqui Tá Bom Demais, o cantor manteve uma relação ininterrupta com os festejos oficiais da cidade: foi o único artista a participar de todas as 60 edições já realizadas do tradicional Baile Municipal do Recife.

