Arquidiocese de Olinda e Recife encerra festejos dos 350 anos com procissões e missa solene

Último dia de celebração também contou com inauguração da Casa dos Dons, espaço voltado ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social

Fiéis lotaram Pátio do Carmo para celebrar aniversário da Arquidiocese de Olinda e Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Arquidiocese de Olinda e Recife realizou, na tarde deste domingo (15), o evento principal de comemoração dos 350 anos de sua criação. O último dia de celebrações, que tiveram início na última sexta-feira (13), reuniu milhares de fiéis em procissões na região central do Recife, culminando na missa solene realizada no pátio externo da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

A divisão das procissões ocorreu a partir da localização geográfica dos vicariatos, estruturas de organização territorial e administrativa da Igreja Católica, com concentrações e saídas simultâneas. Para o Norte, que compreende Olinda, Paulista e Igarassu, o encontro iniciou na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife.

Para a região Centro, que envolve os vicariatos de Beberibe, Boa Viagem, Jardim São Paulo, Soledade e Várzea, e a região Oeste, com os vicariatos de São Lourenço e Vitória, a concentração foi na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista. Já a região Sul, que incorpora Cabo, Jaboatão e Ibura, e o setor da juventude, partiram da Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.

A missa solene foi presidida pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. O líder religioso classificou a diocese de Olinda como “fecunda”, pelo fato de ter originado outras 49 arquidioceses, e mencionou o trabalho realizado por Dom Hélder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife de 1964 a 1985.

“Uma igreja onde nesses 350 anos o evangelho foi produzindo evangelização, missão, vida nova, foi produzindo caridade, produziu grandes homens, homens que tiveram posturas proféticas no seu tempo”, disse.

Para o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, a história da arquidiocese está intimamente ligada à própria história do seu estado natal. Como exemplo da vinculação, citou a criação do seminário dos jesuítas em Olinda, que seria uma das primeiras instituições de ensino pernambucanas.

“Aqui é um berço de espiritualidade, de fé, mas também de cultura, de arte, de barroco, de ideias libertárias. Olinda, o seu seminário, a sua diocese, a sua história, está muito marcada e impregnada na história do estado de Pernambuco”, afirmou.

Já o arcebispo emérito Dom Fernando Saburido, que esteve à frente da arquidiocese entre os anos de 2009 e 2022, mencionou o sentimento de gratidão por ter feito parte da história da instituição. “Tenho um carinho especial por essa igreja, que sempre procurou viver em estado permanente de missão. Vemos aqui em Recife esse empenho para que possamos estar, cada vez mais, ao lado das pessoas necessitadas, dos mais pobres”, declarou ao Diario de Pernambuco.

Casa dos Dons

O dia de comemorações também contou com a inauguração da Casa dos Dons, localizada na rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, ao lado da Igreja de Santa Cecília. O local, aberto ao público na manhã deste domingo (15), servirá como ponto de apoio e acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de abrigar a sede de pastorais sociais que promovem ações de promoção da dignidade humana. O nome do espaço faz referência ao título e pronome de tratamento dado aos arcebispos que lideraram a arquidiocese.

No estado, a primeira divisão territorial e administrativa da Igreja Católica foi a Prelazia de Pernambuco, criada em 1614 pelo Papa Paulo V. Em 1676, foi elevada à condição de Diocese de Olinda pelo Papa Inocêncio XI. Em 1910, chegou ao status de arquidiocese e sede metropolitana pelo decreto da Sagrada Congregação Consistorial. Sob a liderança de Dom Paulo Jackson, a Arquidiocese de Olinda e Recife conta atualmente com 150 paróquias distribuídas por 19 municípios pernambucanos, além de Fernando de Noronha.



Autoridades participaram da celebração

O evento também contou com a presença de autoridades e parlamentares eleitos, como a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, o prefeito do Recife, Victor Marques, e as senadoras Marília Arraes e Teresa Leitão, que ocuparam as primeiras fileiras destinadas ao público no Pátio do Carmo.

Em seu discurso, Victor Marques relembrou as parcerias entre a Prefeitura do Recife e a Igreja Católica, através do arcebispo Dom Fernando Saburido, para obras como a reforma da Basílica do Carmo. “Nós somos apenas passageiros em nossos cargos, mas a história da cidade, da vida das famílias recifenses, essas ficam. Eu fico feliz de ser representante do povo e participar de uma data tão simbólica”, disse.

Já a governadora Raquel Lyra agradeceu à população pela conquista de um novo mandato e relacionou a homilia de Dom Paulo Cezar Costa com a responsabilidade de estar à frente de um estado com histórico de luta e resistência. “O Brasil nasceu aqui e a Igreja Católica ajudou a construir o nosso povo, quem somos, a nossa identidade. E no dia de hoje, celebrando 350 anos, viemos celebrar a vida daqueles que vieram antes de nós e, no anonimato ou conhecidos, conseguiram colocar uma pedra de tijolo para fazer o estado que somos”, declarou.