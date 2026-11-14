Incêndio sem vítimas atinge loja na Boa Vista, região central do Recife

Incêndio em loja na Boa Vista, centro do Recife (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um incêndio atingiu uma loja no bairro da Boa Vista, região central do Recife, na tarde deste sábado (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) uma viatura de combate a fogo foi enviada ao local e não houve registros de feridos ou vítimas fatais.

"Uma viatura de combate a incêndio foi empregada para a ocorrência. A guarnição ao chegar no local, atuou no combate direto às chamas e realizou a extinção do incêndio. Não houve registro de vítimas", esclareceu a corporação em nota.

Segundo as informações preliminares, as chamas teriam se espalhado após uma explosão no estabelecimento comercial, que fica nas proximidades do Shopping Boa Vista. Os profissionais enviados conseguiram conter rapidamente o incêndio, que resultou apenas em perdas materiais.



Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a explosão nem as possíveis causas do incêndio.

A região já registrou outros incêndios em estabelecimentos comerciais neste ano. Em maio, uma loja na Rua Corredor do Bispo foi atingido pelas chamas. Já em julho, um princípio de incêndio atingiu o Edifício Ébano, na Rua do Riachuelo, deixando cinco pessoas que precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça e queda.