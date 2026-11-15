Enem 2026: estudantes e pais apostam na preparação e torcem para que "dê certo"
Diario de Pernambuco acompanhou concentração nos portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos prédios de prova que mais recebem candidatos
Publicado: 15/11/2026 às 15:40
Multidão de alunos compareceu ao segundo dia de provas do Enem 2026 na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Um clima de boas expectativas para o segundo dia do Enem 2026 esteve entre a multidão presente nos arredores da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista, no Centro do Recife, neste domingo (15). O Diario de Pernambuco acompanhou de perto a movimentação composta por estudantes, familiares e profissionais da educação.
A tensão característica do vestibular encontrou acolhimento nos abraços e no suporte emocional dos familiares presentes. Antes de entrarem no prédio da Unicap, os alunos recebiam abraços, carinhos e gestos de cuidado nos momentos que antecediam as provas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) – ao todo, 90 questões.
Entre os estudantes, o peso das disciplinas de exatas gerou diferentes reações, mas a confiança predominou, segundo os relatos ouvidos pelo Diario.
"Acho que vai ser uma prova muito boa, apesar de que muitas pessoas estão bem nervosas por ser matemática", disse a estudante Eduarda Kelly, de 17 anos, que pretende cursar Direito. “Eu espero que dê certo”, emendou.
Há também quem esteja mais à vontade com as áreas abordadas neste segundo dia de provas. É o caso da aluna Maria Luiza Torquato, de 19 anos. "A expectativa para o segundo dia está boa, principalmente porque eu foquei bastante esse ano na parte das exatas, ciências da natureza. É minha zona de conforto, diferentemente do primeiro dia, que tinha redação, era uma prova mais extensa em menos tempo".
Ela avaliou que o primeiro domingo foi tranquilo e que o tema da redação "caiu como uma luva", abrindo caminho para projetar futuros passos acadêmicos em áreas como medicina ou engenharia biomédica.
A maratona também contou com a forte presença de estudantes na posição de treineiros, como o Rihan Petterson, de 17 anos, que compartilhou que espera um bom resultado por ter afinidade com a área de exatas. “Para que, pelo menos no ano que vem, eu tenha uma nota ainda melhor”.
A dedicação do estudante é motivo de orgulho para a mãe dele, que acompanhou com cuidado a entrada do filho. A cuidadora de idosos Luciene Félix, de 56 anos, destacou o orgulho de ver o filho prestando o vestibular. “Eu acredito que será um bom resultado”, disse, com um sorriso.
Pai de dois candidatos que participam como treineiros, o biólogo Jamerson Batista do Nascimento resumiu o sentimento de quem acompanha a jornada de perto. "A gente vive, fica cheio de expectativa, mas o que nos dá tranquilidade é que eles também estão tranquilos, estão na fase de treineiros, estamos na torcida".
Do lado das instituições de ensino, a psicóloga Larissa Nascimento destacou que os terceiranistas chegam um pouco mais apreensivos devido ao peso da decisão, mas encontram suporte contínuo na escola e nas famílias para encarar o desafio. “Estamos com a expectativa nas alturas. Certeza de que a gente vai colher bons resultados”, alegou.
Rede de apoio
Para amenizar o desgaste físico e mental exigido por uma prova longa e exaustiva como a do Enem, iniciativas de solidariedade também marcaram presença nos arredores da faculdade. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) montou uma tenda de apoio para oferecer garrafas d'água, canetas e momentos de oração aos jovens.
A ação busca proporcionar acolhimento de "jovens para jovens", contando com voluntários que recordam a própria tensão vivida em exames anteriores para transmitir tranquilidade e lembrar aos candidatos que a dedicação do ano todo culmina ali.
“É uma prova de resistência que exige muito do corpo, da mente, e não há um momento melhor de chegar junto a esses jovens e adolescentes que estão com tanto medo do futuro e trazer um pouco de acolhimento e tranquilidade aos seus corações, de que Deus, acima de tudo, está no controle do futuro deles e eles precisam relembrar disso”, disse Hayanne Lins, que integra o núcleo jovem realizador do projeto.
Os quase atrasados
Conforme o horário ia se aproximando das 13h – momento em que os portões se fecham –, mais alunos entravam no prédio. Apesar de a reportagem não ter flagrado nenhum atrasado, alguns candidatos passaram por momentos de tensão.
Uma candidata que havia esquecido a identidade conseguiu entrar faltando três minutos para o fechamento dos portões. “Ela esqueceu a identidade e só veio lembrar quando chegou aqui. Mas, no fim, conseguiu”, disse a mãe da estudante, após correr para conseguir entregar o documento, obrigatório para a realização do exame.
A dois minutos do encerramento do período de entrada nos prédios, gritos de incentivo antecederam a rápida passagem de um rapaz de camisa amarela e calça preta, com canetas e uma bolsa em mãos. O esforço valeu a pena. Ele conseguiu entrar para realizar a prova.