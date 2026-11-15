Enem 2026: estudantes e pais apostam na preparação e torcem para que "dê certo"

Diario de Pernambuco acompanhou concentração nos portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos prédios de prova que mais recebem candidatos

Multidão de alunos compareceu ao segundo dia de provas do Enem 2026 na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um clima de boas expectativas para o segundo dia do Enem 2026 esteve entre a multidão presente nos arredores da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista, no Centro do Recife, neste domingo (15). O Diario de Pernambuco acompanhou de perto a movimentação composta por estudantes, familiares e profissionais da educação.

A tensão característica do vestibular encontrou acolhimento nos abraços e no suporte emocional dos familiares presentes. Antes de entrarem no prédio da Unicap, os alunos recebiam abraços, carinhos e gestos de cuidado nos momentos que antecediam as provas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) – ao todo, 90 questões.

Entre os estudantes, o peso das disciplinas de exatas gerou diferentes reações, mas a confiança predominou, segundo os relatos ouvidos pelo Diario.

"Acho que vai ser uma prova muito boa, apesar de que muitas pessoas estão bem nervosas por ser matemática", disse a estudante Eduarda Kelly, de 17 anos, que pretende cursar Direito. “Eu espero que dê certo”, emendou.

Há também quem esteja mais à vontade com as áreas abordadas neste segundo dia de provas. É o caso da aluna Maria Luiza Torquato, de 19 anos. "A expectativa para o segundo dia está boa, principalmente porque eu foquei bastante esse ano na parte das exatas, ciências da natureza. É minha zona de conforto, diferentemente do primeiro dia, que tinha redação, era uma prova mais extensa em menos tempo".

Ela avaliou que o primeiro domingo foi tranquilo e que o tema da redação "caiu como uma luva", abrindo caminho para projetar futuros passos acadêmicos em áreas como medicina ou engenharia biomédica.

A maratona também contou com a forte presença de estudantes na posição de treineiros, como o Rihan Petterson, de 17 anos, que compartilhou que espera um bom resultado por ter afinidade com a área de exatas. “Para que, pelo menos no ano que vem, eu tenha uma nota ainda melhor”.

A dedicação do estudante é motivo de orgulho para a mãe dele, que acompanhou com cuidado a entrada do filho. A cuidadora de idosos Luciene Félix, de 56 anos, destacou o orgulho de ver o filho prestando o vestibular. “Eu acredito que será um bom resultado”, disse, com um sorriso.

Pai de dois candidatos que participam como treineiros, o biólogo Jamerson Batista do Nascimento resumiu o sentimento de quem acompanha a jornada de perto. "A gente vive, fica cheio de expectativa, mas o que nos dá tranquilidade é que eles também estão tranquilos, estão na fase de treineiros, estamos na torcida".

Do lado das instituições de ensino, a psicóloga Larissa Nascimento destacou que os terceiranistas chegam um pouco mais apreensivos devido ao peso da decisão, mas encontram suporte contínuo na escola e nas famílias para encarar o desafio. “Estamos com a expectativa nas alturas. Certeza de que a gente vai colher bons resultados”, alegou.

Rede de apoio

Para amenizar o desgaste físico e mental exigido por uma prova longa e exaustiva como a do Enem, iniciativas de solidariedade também marcaram presença nos arredores da faculdade. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) montou uma tenda de apoio para oferecer garrafas d'água, canetas e momentos de oração aos jovens.

A ação busca proporcionar acolhimento de "jovens para jovens", contando com voluntários que recordam a própria tensão vivida em exames anteriores para transmitir tranquilidade e lembrar aos candidatos que a dedicação do ano todo culmina ali.

“É uma prova de resistência que exige muito do corpo, da mente, e não há um momento melhor de chegar junto a esses jovens e adolescentes que estão com tanto medo do futuro e trazer um pouco de acolhimento e tranquilidade aos seus corações, de que Deus, acima de tudo, está no controle do futuro deles e eles precisam relembrar disso”, disse Hayanne Lins, que integra o núcleo jovem realizador do projeto.

Os quase atrasados

Conforme o horário ia se aproximando das 13h – momento em que os portões se fecham –, mais alunos entravam no prédio. Apesar de a reportagem não ter flagrado nenhum atrasado, alguns candidatos passaram por momentos de tensão.

Uma candidata que havia esquecido a identidade conseguiu entrar faltando três minutos para o fechamento dos portões. “Ela esqueceu a identidade e só veio lembrar quando chegou aqui. Mas, no fim, conseguiu”, disse a mãe da estudante, após correr para conseguir entregar o documento, obrigatório para a realização do exame.

A dois minutos do encerramento do período de entrada nos prédios, gritos de incentivo antecederam a rápida passagem de um rapaz de camisa amarela e calça preta, com canetas e uma bolsa em mãos. O esforço valeu a pena. Ele conseguiu entrar para realizar a prova.





