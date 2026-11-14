Motorista é flagrado dirigindo sobre área de desova de tartarugas em Maracaípe

Caso seja identificado, motorista pode responder por tráfego em local proibido e possíveis danos ao processo de reprodução dos animais

Veículo transitou na faixa de areia de Maracaípe (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um motorista foi flagrado, neste sábado (14), trafegando com uma picape na faixa de areia da praia de Maracaípe, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Além de ser proibido o tráfego de veículos na orla litorânea pernambucana, segundo a legislação estadual, a região é conhecida por ser uma área importante de reprodução e desova de tartarugas marinhas.

No registro que circula nas redes sociais, é possível ouvir uma pessoa que não aparece no vídeo falando algo na língua espanhola em tom de reprovação. Até o momento, não há informações sobre a identidade do autor da possível infração ambiental.



Caso seja identificado, o motorista poderá responder administrativamente pela circulação irregular, conforme prevê o Decreto Municipal nº 9/2026 de Ipojuca, que proíbe o tráfego de veículos automotores na faixa de areia das praias do município.

O Código Municipal do Meio Ambiente também estabelece penalidades para infrações ambientais, com multas que podem chegar a 5 mil salários mínimos, de acordo com a gravidade da ocorrência e o enquadramento da conduta.

Em caso de confirmação de danos a ninhos ou prejuízo ao processo de reprodução das tartarugas marinhas, o condutor também poderá responder por crime ambiental. A Lei Federal nº 9.605/1998 prevê, nesses casos, pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.